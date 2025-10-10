SixTONESの松村北斗が主演する『秒速5センチメートル』（10月10日公開）映画公式Instagramで、「あの日の想い出 ―桜舞う春の日々―」としてオフショットが公開された。

【写真】黒髪マッシュの松村北斗がほほ笑む『秒速5センチメートル』オフショット①②

■松村北斗・高畑充希・奥山由之監督の3ショットも

新海誠の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』（2007年）を実写化した本作。

公開されたオフショットには、春の陽光に包まれて花束を抱える松村と、隣でほほ笑む奥山監督が写し出されている。松村の前髪重めの黒髪マッシュ＆ジャケット姿にも注目。

さらに踏切の前で花束を抱える高畑の両隣に松村と奥山監督が立った3ショット、踏切の近くでしゃがんで語り合う松村＆高畑の自然体ショットも。投稿には「あの日の想い出 ―桜舞う春の日々―」とも添えられている。

「ほっくんの柔らかい表情が素敵」「ほっくんまん丸な髪型かわいい」「しゃがんでお喋りしてる北斗くんと充希ちゃんにほっこり」などといった声が続々と到着している。

なお、踏切の前のロケーションで、子役の上田悠斗と白山乃愛と松村が3人でピースするオフショットも公開されている。

■春の踏切で撮影された想い出ショット

■上田＆白山に挟まれて松村も無邪気な笑顔を見せるピースショット