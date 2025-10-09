10月6日、都内でおこなわれた『第21回クラリーノ美脚大賞2025』で、女優の米倉涼子がオーバーフォーティ部門を受賞した。しかし、授賞式が開催されたウェスティンホテル東京に、米倉の姿はなかった。主催者によれば「体調不良のため欠席」とのことだ。

米倉といえば、ここ最近、イベント欠席が相次いでいる。9月17日に予定されていた『バーニーズニューヨーク銀座本店・アンバサダー発表会』、9月25日の『ジャガー・ランドローバー・ジャパン』プレス発表会も直前でキャンセル。いずれも体調不良によるものと説明されている。

「この短期間に3度の欠席が続くのは、さすがに心配です。米倉さんはもともと体を酷使する仕事が多く、慢性的な腰痛を抱えていることを公言していました。舞台『CHICAGO』を降板した際も、“ドクターストップがかかった” と明かしていましたから、体調が完全に回復していない可能性もあります」（芸能ジャーナリスト）

米倉が『CHICAGO』を降板した際の診断結果は「急性腰痛症および仙腸関節障害による運動機能障害」で、当時、本人もInstagramで《肉体的にも精神的にもボロボロ》《気合と根性だけではどうにもならなかった》とつらい心境を吐露していた。

「Instagramについては、現在8月19日の投稿を最後に止まっています。ファンの間では、近影がまったく報じられないことから《体調が悪化しているのでは》といった憶測が飛び交っています」（同）

Xには、ファンたちの切実な思いが並ぶ。

《何か嫌な噂が流れているんだけど、信じないよ！絶対！！》

《米倉涼子さん大丈夫やろか》

《米倉涼子様に何も起きてないとじたい…》

スポーツ紙記者が、こう指摘する。

「現時点で信頼できる報道がなにか出ているわけではありません。とはいえ、本人が沈黙しているために無用な憶測が一人歩きしている状況なのですから、そろそろ本人や事務所がなんらかの説明をしたほうがいいのではないでしょうか」

ファンが願うのはただひとつ――彼女がまた元気な姿を見せてくれる日だ。