『BARレモン・ハート』連載開始40周年、書籍・ベストコミックの2冊同時発売　吉祥寺にて原画展も

『BARレモン・ハート』の書籍とオールタイムベストコミックが2冊同時に10月9日（木）10日（金）に双葉社より発売される。

『BARレモン・ハート』はシリーズ累計940万部を突破した酒コミックの決定版。連載開始40周年を記念し、お酒の基本知識を網羅した書籍とオールタイムベストコミックを2冊同時刊行。2025年10月16日より吉祥寺リベストギャラリー創にて記念原画展が開催される。

10月10日発売の書籍『BARレモン・ハート 意外に知らない酒の基本知識』は、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ、本格焼酎、日本酒、ビール、ワインといった主要なお酒の基礎を網羅。種類ごとの定義や製造工程、味わいの特徴、楽しみ方まで、酒好きなら知っておきたい“飲みの教養”をわかりやすく解説している。

10月9日発売のコミックス『BARレモン・ハート 40周年 世界の名酒セレクション』は、上記書籍と連動し、各種の酒をテーマにした名エピソードを厳選収録。大人の嗜みとしての酒、そして人と人をつなぐ温かなドラマが再び楽しめる一冊だ。

10月16日（木）から22日（水）までの7日間、吉祥寺リベストギャラリー創にて原画展が開催される。会場では貴重な原画の展示に加え、作中に登場するウイスキーやカクテルをテーマにした資料展示も予定。入場は無料で、ファンには見逃せないイベントとなっている。

40年にわたり“酒と人情”を描き続けた『BARレモン・ハート』。その豊かな世界観に、改めてグラスを傾けたくなる記念企画だ。

■開催情報『BARレモン・ハート展 40周年記念 ウイスキー＆カクテル展』価格：無料会期：2025年10月16日（木）～10月22日（水）開催時間：12：00～18：00（最終日のみ17：00まで）場所：吉祥寺リベストギャラリー創 武蔵野市吉祥寺東町1-1-19

（文＝リアルサウンド ブック編集部）