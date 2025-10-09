Image:Shutterstock

AIといえば「文章を作ってくれる便利なやつ」くらいのイメージかもしれません。

「今日のメール、要約しといて」「来週の会議、入れといて」。

そんな風に話しかけるだけで、面倒なタスクが次々と片付いていく。今回は、そんな「ちょっと未来」なGeminiの活用法をご紹介します。

「来週の会議、入れといて」。話すだけでスケジュールが埋まっていく快感

忙しい日々の中で、会議の予定を一件一件カレンダーに入力する作業、地味に面倒ではありませんか。

GeminiとGoogleカレンダーを連携させれば、そんな手間は不要です。スマホに話しかけるだけで、驚くほどスムーズに予定が登録されていくのです。

「毎週火曜の10時に定例ミーティングを設定して」 「8月25日の営業部ミーティングを、午後2時からに変更して」キーボードを叩く必要すらありません。予定の追加から変更、削除まで完了します。

毎朝のメールチェックはもう不要？Geminiが先回りしてタスクを片付ける

さらに未来的なのが、Geminiの新機能「時間指定アクション」。これは、未来の特定の時間に、あるいは定期的に指示（プロンプト）を自動で実行してくれるというもの。一度設定してしまえば、あとはGeminiがよしなにやってくれます。

たとえば、こんな使い方が可能です。

毎朝のメールチェックを自動化一週間のスケジュールを自動作成公開されたら知りたい情報を"予約検索"

この機能は有料プラン限定ではありますが、日々のルーティンワークを自動化できるインパクトは計り知れません。

思考の壁打ち相手から、プレゼンの練習台まで

カレンダー連携やタスクの自動化だけでも十分に便利ですが、Geminiの真価は「思考のパートナー」になるところにもあります。

特に個人的におすすめなのは、プレゼンや商談のロールプレイング相手にする使い方。

「あなたはクライアントの部長です。これから新企画の提案をするので、いくつか鋭い質問をしてください」

こんな風に役割を与えれば、本番さながらのリアルな練習相手になってくれます。一人で練習するよりも、ずっと地に足ついた練習ができますよ。

最初は遊び感覚でも構いません。まずは一つ、身近な面倒ごとをGeminiに丸投げしてみることから、はじめてみてはいかがでしょうか？

著者紹介：島津健吾 ライフハッカー・ジャパン編集者／ライター。ビジネスメディアを中心に、経営者インタビューから、海外の最新テック・働き方に関する翻訳記事まで幅広く執筆。

