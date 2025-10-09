公取委の新指針でタレントの所属事務所からの独立や移籍がスムーズになっていくなか、和田アキ子（75）の契約と待遇が話題になっている。10月7日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」にゲスト出演した際、MCのタレントで美容料理研究家の和田明日香（38）から「まさか来ていただけるなんて」と歓待されたアキ子はこう言ったのだ。

「出たい番組に出られるのが一番好きなんです。給料制やからね。何でもええの。嫌なものは嫌って言えるから」

驚いた明日香から「給料制？」と聞かれると、

「給料制なんですよ。ずっと。（デビューから）57年間。今、嫌いな人とはしゃべらないもん。番組にも出ない」とし、仕事を選べるポジションにあることを明らかにしたそうだ。

「ホリプロ創業者で、山口百恵らを見いだした堀威夫氏から直々にスカウトされて1968年10月に『星空の孤独』でレコードデビュー以来、アッコさんはずっと給料制にして、今やホリプロのタレントで最長の在籍期間で知られています」と補足するのが、業界に長い芸能関係者だ。

「ホリプロは歩合制（完全成果報酬）も導入していますが、年功序列型の完全給料制も続けていて、アッコさんはその制度の恩恵を最大限に受けていると見られています。今回明らかにした仕事選び、待遇や処遇など、大御所にして功労者ならではの特別待遇も受けていることで有名ですよ。近年は露出の減少とともに『足を引っ張る存在』との批判も一部ではありますが、かつて後輩の給料改善を社長に直接働きかけたような特別な交渉力、安定した高待遇はそれほど変わっていないと思います」（同）

■3億近い年収に、パワハラまがいの「わがまま」ポジション

給料制について、アキ子は「ホリプロでなければ、ビル10棟持っていた」などと言ったとも伝えられているが、「実収入は非公開ながら報道などによると近年の推定年収約1.5億〜2億円前後、3億円近いという推計もあります」とマスコミ関係者。

それだけじゃない。

「昭和スターのマネジャーはタレントが人さし指と中指を上げた瞬間、たばこを差し出し、さらにライターでささっと火をつけるのは当たり前。24時間、手足となって走り回っていたものですが、アッコさんのマネジャーも一心同体のように随行するシーンが長年にわたって見られてきましたね。そうしたスターとマネジャーの関係は家来や召し使いを通り越して『王様と奴隷』と例えられたこともありましたが、アッコさんも最寄りの寿司店を探してきたマネジャーに対して、焼酎のお湯割りを1杯目に飲みたいのに焼酎がないと激怒したとか、いろいろ報じられたりしてきました。アッコさんの場合、マネジャーに芸能界のノウハウを伝えてもいて、ホリプロではアッコさんのマネジャーは出世コースとも呼ばれていた。それでも今ではパワハラと取られかねない厳しい態度や『わがまま』エピソードなどは、特別待遇の証左と言えるでしょうね」（前出の芸能関係者）

今の若手タレントたちから見れば、とても信じられない芸能界の流儀だろうし、そこで生き続けるアキ子も今ではとても理解しにくい大先輩なのかも知れないが……。

