今回は、お嫁さんに何かと意地悪なことをしてくる義母が、義父に最低な嘘をついていたエピソードを紹介します。

誰も義母のことを呼んでなんかいないのに…

「何かと厄介で意地悪なウチの義母。私が妊娠中でつわりがひどくちょっと家事を手抜きしただけでも『息子がかわいそう。つわりごときでラクするな』と言ってくるんです。

そんな義母ですが、呼んでもないのに勝手にウチに来ては、『この家散らかりすぎ』『主婦のくせに掃除もまともにできないの？』などとケチをつけて、イライラ……。余計なストレスを感じたくなく、義母にウチに来てほしくないですね。

ちなみにこの前、義父から夫あてに電話があり『母さんを呼びつけておいて、早く帰れとは何事だ！』『母さんがかわいそうじゃないか！』と怒られたんですが、私は今まで義母をウチに呼んだことなんてなくて、義母が勝手に来ているだけ。義父に最低な嘘をついていた義母が許せませんし、『この人、救いようがない……』と思いました」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2023年8月）

▽ この翌日義父は、「義母のひどい行い」について謝罪すべく、家に来たそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。