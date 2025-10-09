ロコ・ソラーレの吉田知那美がこれまでの人生で影響を受けた「言葉」や「格言」にスポットを当てた連載。今回は、先日行なわれた日本代表決定戦のタイブレークで敗れた際、試合後のメディア対応におけるコメントについて、その意図などを語ってくれた――。

吉田知那美にちなんだ『32の言葉』

連載◆第17エンド

勝ち続ける選手じゃなくて、負けたところから這い上がってくるのが本当に強い選手

（吉田知那美）



日本代表決定戦ではタイブレークで敗退したロコ・ソラーレ photo by Takeda Soichiro



稚内で行なわれた来年の五輪代表候補チームを決める日本代表決定戦、私たちロコ・ソラーレは残念ながら敗退してしまいました。

もちろんカーリング選手としては勝ちたかったですし、悔しい気持ちもあります。でも、納得して受け入れられる結果でもありました。

今回、この言葉を少し補足させてもらいたくピックアップしました。タイブレーク敗退後に取材エリアで、記者さんからフォルティウスさんについての質問を受けた時のものです。

ロコ・ソラーレとフォルティウスは同じ時代を戦ってきています。お互いに勝ったり負けたりしながら長い年月、日本代表を背負ってきました。だからまだ挑戦が続くフォルティウスの皆さん、同級生のさや（吉村紗也香）や（小野寺）佳歩についてのコメントでした。でも同時に、その時私の隣に立っていたさっちゃん（藤澤五月）、そして私自身に対してもかけた言葉でもあります。

ロコ・ソラーレが初めて五輪トライアルに出たのは12年前、2013年でした。（鈴木）夕湖と（吉田）夕梨花は惜しくも負けてしまい、さっちゃんも中部電力の選手として出場していましたが、五輪出場は叶わず。私は勝った北海道銀行フォルティウスに所属していて、幸運なことにソチ五輪に出場できましたが、春にはチームの構想外となり北海道銀行フォルティウスから退団となりました。

その後、しばらくしてから私もさっちゃんもロコ・ソラーレに加入するのですが、その頃のチームは五輪に出られなかった選手、出ても戦力外になった選手という構成でした。「選ばれなかった者の寄せ集め」とか「雑草」と言われながら、何回負けても諦めずに這いつくばって這い上がってきた。考えるとそれが今、ロコの強さに変わってくれたと信じています。

今回の代表決定戦で私たちは２連勝してからの３連敗でした。４年前のさやと佳歩と同じ経験をして、「ここからフォルティウスは這い上がって来たのか」と考えると本当に強いなあ、と思い知らされると同時に、隣に並んでいるさっちゃんも、そして夕梨花も夕湖も、私もこの悔しい経験をしてまた強くなるんだ、そう言い聞かせるように話した記憶があります。

日本代表となったフォルティウスの皆さんを、これからは日本のカーリング選手として全力応援です。最終予選突破はもちろん、さやたちならオリンピック金メダルがあると私は本当に思っています。

photo by Fujimaki Goh hair&make-up by Morino Yukako styling by Honda Hitomi



吉田知那美（よしだ・ちなみ）

1991年７月26日生まれ。北海道北見市出身。幼少の頃からカーリングをはじめ、常呂中学校時代に日本選手権３位入賞。2011年に北海道銀行フォルティウス（当時）に入団し、2014年ソチ五輪で５位に入賞した。その後、2014年６月にロコ ・ソラーレに加入。2016年世界選手権準優勝、2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪銀メダルという結果を残した。趣味は料理で特技は食べっぷりと飲みっぷり。最近の趣味は東京地裁での裁判傍聴。

