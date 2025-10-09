米１０年債利回り上昇 １０年債入札が不調＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 １０年債入札が不調＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27）

米2年債 3.586（+0.023）

米10年債 4.127（+0.004）

米30年債 4.715（-0.008）

期待インフレ率 2.364（+0.008）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。この日は１０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったほか、応札倍率が前回を下回るなど不調な入札となったことから、利回りは上昇の反応を見せた。



午後にＦＯＭＣ議事録が公表されていたが、年内の追加利下げに前向きな姿勢を示しながらも、インフレへの懸念から慎重な意見も見られていた。債券市場はそれ自体への大きな反応までは見られなかった。



２－１０年債の利回り格差は＋５４（前営業日：＋５６）。



＊米１０年債入札結果

最高落札利回り 4.117％（WI：4.114％）

応札倍率 2.48倍（前回：2.65倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

