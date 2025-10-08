『不滅のあなたへ Season3』第2話あらすじ／ノンクレ主題歌映像公開！
NHK総合にて10月4日（土）より放送開始予定の『不滅のあなたへ Season3』、第2話のあらすじと先行カットが公開された。また、オープニングとエンディングのノンクレジット映像も公開された。
『不滅のあなたへ』は、『聲の形』の大今良時が贈る、不死身の主人公・フシの永遠の旅を描くファンタジー作品。原作が『週刊少年マガジン』（27号）で堂々完結し、国内外で話題に。単行本最終25巻が絶賛発売中だ。アニメ『不滅のあなたへ Season3』は、NHK総合にて毎週土曜午後11:45 から放送。第1話は2025年10月4日（土）放送予定。
第2話のサブタイトル・あらすじ・先行カットが公開された。
＜#2「こころのむすびめ」あらすじ＞
現代のヤノメで新しい生活を始めたフシ。復活させたマーチやグーグー、ボンシェンらかつての仲間たちを呼び寄せ、ユーキの家でともに居候させてもらうことに。その頃、ミズハが忽然と姿を消してしまう。同級生のハンナもミズハに憧れるユーキも心配でならない。ミズハとの会話を振り返り、不安を募らせるハンナは……。
またこのたび、Perfumeが主題歌を務める『ふめつのあなた』を使用したノンクレジットオープニング映像と、Season1・2 に引き続き浜渦正志がエンディングテーマを手掛けたノンクレジットエンディング映像を公開。
公開されたオープニング映像は、新たな時代で生きるキャラクターたちの過去と現在が交錯する構成となっており、登場⼈物それぞれの繊細な表情や心の機微が印象的に描かれている。舞台が「現世」へと大きく変わりながらも、『不滅のあなたへ』ならではのアクションシーンや映像美を融合させ、フシの新たな旅の始まりを鮮烈に彩っている。Perfumeの『ふめつのあなた』とともに紡がれる、 ”不滅” の物語の新章を、ぜひ映像で体感してほしい。
一方、エンディング映像は、球から始まり、花へ、そして生き物へと姿を変えていく、ドラマチックで象徴的な構成となっている。物語の余韻と時間の流れを丁寧に刻む深みのある映像と、浜渦正志による音楽が見事に融合し、非常に美しく、印象深い仕上がりとなっている。
アニメーション制作はSTUDIO MASSKETが担当。オープニングとエンディング、それぞれが異なる表現で描かれる映像を、何度でも味わっていただきたい。
（C）大今良時・講談社／不滅のあなたへＳ３製作委員会
