なか卯に「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」が期間限定で発売

丼ぶりと京風うどんの「なか卯」に、秋の贅沢メニューが登場。10月15日午前11時から、期間限定商品「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」が全国の店舗（一部を除く）で販売されます。

「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」は、ふわとろ卵で仕上げた親子丼に、3種のきのこ（えのき・しめじ・エリンギ）とイタリア産の刻み黒トリュフを贅沢に合わせた一品。

芳醇な黒トリュフの香りと、きのこや鶏肉の旨みが溶け合う、まさに“秋の味覚”を詰め込んだような親子丼に仕上がっているそうです。黒トリュフを混ぜながら食べることで、ふんわり卵のまろやかさとリッチな香りが重なり、食欲を一層かき立てるとのこと。

ラインナップには、卵のまろやかさをプラスした「黒トリュフ薫る とろたまきのこ親子丼」や、濃厚なチーズが旨みを引き立てる「黒トリュフ薫る チーズきのこ親子丼」も登場。いずれもテイクアウト可能です。

価格は「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」が並盛690円、「とろたまきのこ親子丼」が780円、「チーズきのこ親子丼」が850円（いずれも税込）。小盛・大盛も用意されています。10月8日時点で全国443店舗にて販売予定です。

