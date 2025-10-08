欽ちゃんこと、萩本欽一（84）の司会で、7日から週3日放送の新番組「9階のハギモトさん！」（BS日テレ）が往年のファンのみならず、業界人の注目を集めている。

「スポンサーなし、出演料なしでスタートさせるというのですから」と、民放との仕事が長い広告プロデューサーが言う。

「スポンサーを募らなかったのか、募った結果、どこもつかなかった可能性もあるでしょうけど、それをウリにしてしまう企画力、さらに面白いコンテンツにすれば、スポンサーは後からついてくるという自負、番組制作費は萩本さん自身の貯金という覚悟も凄い」

番組は欽ちゃんの事務所9階に組んだセットで制作し、日本テレビの杉原凜アナを相手にトークを繰り広げながら「欽ちゃんの思いつき＆アドリブでどんどん変わっていく予定」なのだそうだ。欽ちゃんは「作りながら成長するテレビです。欽ちゃんを有名にしてくれた視聴者のみなさまに『ほめられる』テレビになるといいな」などとコメントを寄せている。

元日テレで、バラエティー番組「電波少年シリーズ」などで知られる土屋敏男プロデューサー（69）は今回の発表に対して「奇跡の起きないテレビはつまらない！ と欽ちゃんは今でも言う。だから何も決めずにBSの早朝にギャラなし、何にもなしで番組を始める。奇跡は何から起きるのか？ それは勇気からだ」とコメントしている。欽ちゃんのチャレンジは業界人には力強いメッセージとしても、受け止められているようだ。

■かつての「視聴率100％男」には強い逆風、辛辣な批判も

「『欽ちゃんのドンとやってみよう！』に『欽ちゃんのどこまでやるの！』『欽ちゃんの週刊欽曜日』と、欽ちゃんというあだ名を冠につけた高視聴率バラエティーでお茶の間を席巻し、視聴率100％男と称えられてきたレジェンドですからね。『欽ドン！良い子悪い子普通の子』シリーズなど、欽ちゃんファミリーといい、80年代の活躍を知る中高年世代には懐かしく、そして今も元気をもらえる存在だと思います。予定調和を嫌い、その場のアドリブで臨場感あふれる笑いを生み出していくスタイルは健在で、放送作家やコメディアン育成も続けられていますね」とはテレビ制作会社スタッフ。

「今回の番組は今のテレビ制作の風潮へのアンチテーゼ、無言の抵抗でもあると思います。昔のスポンサーはどんと構えて『2年待ってやるからいい番組に育てて』みたいな社長や名物宣伝部長がいたのですが、今は『いい番組つまり高視聴率だったら金を出す』の一方通行。テレビも『カネがない』で番組を育てる気概すらない。欽ちゃんの今回の企画はそんな局への痛烈な平手打ちにも見えます。採算ばかり考えていては行き詰まるよ、ということでしょう」

欽ちゃんをめぐっては「全日本仮装大賞」などでのコメントが賛否両論を巻き起こし、「厳し過ぎる素人いじりの毒舌」「ただの老害」「話が長い」といった辛辣な批判がネットで散見されている。今回の挑戦にも「晩節を汚す」というマイナス意見もあがっているようだ。

そうした逆風にも立ち向かい、それを吹き飛ばすほどのヒット番組をつくり出そうという欽ちゃんのチャレンジは、成功すれば人生100年時代の旗手などと称えられることだろう。

