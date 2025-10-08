のんに霜降り明星・粗品が直球質問「なんで改名されたんですか？」

女優・歌手ののん（32歳）が、10月7日に放送されたバラエティ番組「あのちゃんの電電電波」（テレビ東京系）に出演。猫のササキ（霜降り明星・粗品）からの質問「なんで改名されたんですか？」との質問に答えた。



番組には今回、番組ホストのあのとは初対面となるのんがゲスト出演。これまでの経歴を振り返る中で、、2013年の連続テレビ小説「あまちゃん」や、コロナ禍の中で脚本を書いた映画などに触れる。



そして、「あまちゃん」時代の“能年玲奈”から“のん”に名前が変わった経緯について、粗品が「なんで改名されたんですか？」とたずねた。



のんは「新しい活動をするとなったときに、自由に、軽やかにやっていきたかったから」と話し、粗品は「心機一転的な？」と質問。のんは「うん、そうですね。なんかこう…自分だけの道を進むんだって決めて、やってきたので」と語った。