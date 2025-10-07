カラノア、新曲「番」がTVアニメ『ガチアクタ』第2クールED主題歌に決定　配信リリース＆MV公開も

カラノアの新曲「番」が、TVアニメ『ガチアクタ』の第2クールのエンディング主題歌に決定した。あわせて、同楽曲を10月13日に配信リリースし、同日21時よりMVをプレミア公開する。

カラノア - 番(Official Music Video)【TVアニメ「ガチアクタ」第2クールエンディング主題歌】 同楽曲は、バンド初のアニメに書き下ろした楽曲。アニメと漫画の世界観を音楽でも表現しつつ、バンドとしての存在感を全面に押し出した1曲となっている。元々作品の大ファンであった雄大（Vo/Gt）を中心に、カラノアが考える同アニメの要素を音像の中に入れた、一心不乱に駆け抜けるようなロックチューンだ。カラノアの得意とする先の読めない音楽展開が、アニメの世界観を音楽に昇華させている。

カオスさを醸し出す重なった打ち込みトラックと、人間らしさを感じる生楽器とが絶妙に織り交ぜられたサウンドは、アニメの登場人物がガラクタで音楽を奏でている姿をイメージして制作。缶やフライパンを叩く音、紙を握りつぶす音など、同アニメを彷彿させる様々なギミックが施されている。

また歌詞では、環境や境遇などすれ違いで相対した二者をイメージして、それぞれのキャラクターが抱える葛藤や渇望を表現している。

カラノア コメント雄大（Yudai） Gt/Voガチアクタの世界観を第一に制作させていただきました。楽曲の中にこのモチーフが入っていたらより作品に没入できるかな、とか、このキャラクターはこの時何を思っているのかな、とか、想像というよりもはや妄想に近いような、アニメ好きの僕にはたまらない、幸せで楽しい制作でした。10000文字でも足りないくらい語りたいことはありますが、なにより、大好きな作品に音楽という形で携われて光栄です。本当にありがとうございます。100%僕の解釈の、様々な視点から描いた楽曲を、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。何度も聞くと新しい発見が得られるかも.....

樹（Tatsuki） Baこの楽曲は実際に原作を読ませて頂いて制作したのですが、カラノアのサウンドとガチアクタの世界観がマッチして最高傑作と言っても良いような楽曲ができました！この曲がガチアクタと共に沢山の人に届きますように。

かずき（Kazuki） Drカラノア初のアニメタイアップという事でメンバー全員ルドの様に「ガチ」で制作しました。原作の世界観を意識しつつカラノアらしさ、Vo.雄大の独特な歌詞や早口もしっかり詰まった曲だと思います。ドラムやパーカッションにも色んな音が入っています。是非アニメと一緒に観て、聴いてください！（文＝リアルサウンド編集部）