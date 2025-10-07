過去の対戦成績は０勝２分11敗。日本代表が一度も勝ててないブラジルの印象は？【藤田譲瑠チマの回答／森保ジャパン】
2025年10月７日、日本代表が10月の連戦（10日のパラグアイ戦、14日のブラジル戦）に向けて始動２日目を迎えた。この日から屋外練習に参加した藤田譲瑠チマは持ち前の声量で存在感を出しつつ、溌剌としたプレーも見せていた。
練習後、囲み取材に応じた藤田譲瑠チマはブラジルの印象を次のように述べていた。
「誰が選ばれているか分からないですけど、憧れの選手たちがいた国でもあります。すごく楽しみです」
ブラジルとの対戦成績は０勝２分11敗と日本は未勝利だが、藤田譲瑠チマは過去など関係ないというスタンスを示した。
「昔と今は違います。歴史とかを考えることはなく、自分たちのやるべきことをやりたいです」
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」
練習後、囲み取材に応じた藤田譲瑠チマはブラジルの印象を次のように述べていた。
「誰が選ばれているか分からないですけど、憧れの選手たちがいた国でもあります。すごく楽しみです」
ブラジルとの対戦成績は０勝２分11敗と日本は未勝利だが、藤田譲瑠チマは過去など関係ないというスタンスを示した。
「昔と今は違います。歴史とかを考えることはなく、自分たちのやるべきことをやりたいです」
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」