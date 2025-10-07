スパイダーマン役のトム・ホランドと、アイアンマン役のロバート・ダウニー・Jr.が再会だ。『／エンドゲーム』（2019）の二人が再び肩を並べるコラボ動画が話題となっている。

ホランドとダウニー・Jr.がそれぞれのSNSで公開したのは、二人が手がけるブランドの特別なコラボ動画。ホランドがプロデュースするノンアルコールビールの「BERO」と、ダウニー・Jr.によるコーヒーブランドの「happy」のコラボレーションだ。

https://www.instagram.com/p/DPd-vOwii2A/

では、両者コラボ商品の奥で、ホランドとダウニー・Jr.が少し緊張したような面持ちで並んでいる。ダウニー・Jr.が肩を押して前面に出ようとすると、ホランドも負けずと押し返す。直後にダウニー・Jr.がホランドの肩に腕を回し、おどけて見せるというお茶目な映像だ。

この度登場したのは、ビールとコーヒー、互いのエッセンスを活かしたスペシャルアイテム。「happy × BERO」の商品説明には、「ヒーローは皆がマントを着ているわけではありません。ただ本当においしいコーヒーを淹れる人もいます」と、二人にちなんだ文が記されている。

ピーター・パーカーとトニー・スタークという師弟を演じた二人は『エンドゲーム』以降、2020年公開の『ドクター・ドリトル』で作品共演。その後は2024年1月のイベントでもし、熱い抱擁をかわしていた。

もしもマーベル作品からたった一人だけ蘇らせるのなら、「トニー・スタークがいいですね、彼じゃなきゃいけないと思う」とホランドは『エンドゲーム』後に。「ロバートとの共演は素晴らしかったから。いつかまたご一緒できたら、とっても楽しいでしょうね」。

2026年公開の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』では、ダウニー・Jr.がドクター・ドゥームとして悪役復活。今の所『ドゥームズデイ』へのホランドの出演は伝えられていない（ホランドは『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の撮影に専念しているはずだ）が、ピーター・パーカーとの対面は不可避だろう。「スタークさん……？」ピーターは戸惑うはずだ。