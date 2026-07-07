トム・ホランド
トム・ホランドは1996年6月1日生まれのイギリスの俳優。
2026年8月7日
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「スパイダーマン」旋風やまず 公開からわずか1週間で世界興行収入首位に
公開7日間で世界興収11億5500万ドル(約1822億円)を記録し話題となっている
よろず~ニュース
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トム・ホランドとゼンデイヤ夫妻が英国で極秘の結婚祝賀会か
英サリー州のビーバーブルック・ホテルで家族や友人を招いて祝ったという
日刊スポーツ
2026年8月6日
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「スパイダーマン」初週末で驚異的な興収 ソニー史上最高を記録
北米で3億5500万ドル(約559億円)を稼ぎ、ソニー史上最高の興収を達成した
よろず~ニュース
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トム・ホランド、スパイダーマン新作の記録的大ヒットで30億超の報酬か
最新作の大ヒットで報酬が最大約39億円に達する見込みだという
東スポWEB
2026年8月3日
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スパイダーマン新作の全編がXに流出し、590万アカウントに拡散
公開日の朝に投稿された高画質海賊版は約9時間で590万アカウントに届いたという
THE RIVER
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英俳優のトム・ホランド スパイダーマン役の引退向け計画も「すでに…」
よろず~ニュース
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「スパイダーマン新作が初週末9億ドル超、映画史上2位の記録」
世界オープニング9億2,700万ドルは映画史上2位で、事前予想のほぼ2倍に達した
THE RIVER
2026年8月2日
2026年8月1日
2026年7月31日
2026年7月29日
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トム・ホランドが最も後悔するネタバレ、上映前に「生きてます」と宣言
2018年の映画初日に上映前の客へ「生きてますよ！」と言い死亡を匂わせてしまったとのこと
THE RIVER
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「スパイダーマン」で共演の夫婦 プロデューサーは交際に猛反対していた
プロデューサーのエイミー・パスカル氏が2人の交際に猛反対していたと告白したという
東スポWEB
2026年7月28日
2026年7月21日
2026年7月16日
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ノーラン監督最新作「オデュッセイア」批評家スコア96%で絶賛スタート
190件のレビューで96%のフレッシュ認定を獲得し絶賛が相次いでいる
THE RIVER
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英俳優のトム・ホランド ノルウェー代表FWハーランドにDM送るも無視される
W杯期間中に「一緒に遊ばないか」と誘ったが返信は一切なかったという
よろず~ニュース