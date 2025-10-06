二宮和也が自身のXを更新。SixTONESの松村北斗との自撮りショットを公開し、注目を集めている。

【画像】二宮和也＆松村北斗の“最新”自撮りショット／二宮和也＆堂本剛の密着ショット／笑顔の二宮和也＆“笑わない”松村北斗／二宮和也のステージ＆バックステージフォト

■にっこりと笑顔を見せる二宮和也とクールな表情を浮かべる松村北斗

9月から10月にかけ、全国5都市で初のファンミーティング『OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 “Show Case”』を開催した二宮。

「そうそう、スターも来てくれてました ありがたい（でも笑って、、お願い、、笑って、、、）」と1枚の写真を公開。そこには、にっこりと笑顔を見せる二宮と、クールな表情を浮かべる松村の姿が写っている。

対照的な表情が微笑ましく、「かわいすぎて苦しい」「温度差が最高」「二宮くんの笑顔につられて笑っちゃう」「北斗くんの真顔も味がある」「スターが見に来る二宮くん、さすが」「またこの2ショットが見られるなんて嬉しい」「にのほく再び！」「眼福」「どこまで尊いのこの2人」など、多くのコメントが寄せられている。

■数日前には堂本剛との仲良しショットも

同ファンミーティングには堂本剛も駆けつけた。二宮は、甘えるように堂本の肩に顔を寄せた自身の写真を披露。「今度一緒に何かやらせて頂きたい。貴方様の事をかなり知っている人間ですからね。おねがいします」とコラボを熱望した。

■笑わない“スター”松村北斗がおなじみに

なお、二宮と松村の対照的な表情はおなじみ（？）となっており、二宮は『第30回釜山国際映画祭』、『第46回日本アカデミー賞』に登壇した際にも同様の写真をアップしている。

■二宮和也のステージ＆バックステージフォト