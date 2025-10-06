横浜で半世紀以上続く老舗居酒屋　すっきり爽やかな「いい茶こ」と鮮魚＆牛たんの最高コンビにうっとり

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川・横浜市の居酒屋『鮮魚と牛たん志満津』です。

多彩な居酒屋料理に寄り添うお茶割りの実力

2枚看板は鮮魚の刺身と牛タン焼き。ならばどちらも食べるべし！

三崎などから届く新鮮な魚介の刺盛りは目も胃袋も歓喜するご覧の充実ぶりだし、牛タンだって見てくださいよ。最も柔らかいタン元を絶妙なミディアムレアに火入れした美しいロゼ色にうっとり、味わえばしっとりだ。皮付きのまま丸ごと1本仕入れ、店で丁寧に下処理する手間を惜しまないのはなるべく安く提供してお客さんに還元したいからだそう。

お刺身盛合せ5点盛り2500円（2人前〜）、いい茶こ550円

『鮮魚と牛たん 志満津』（手前）お刺身盛合せ 5点盛り 2500円（2人前〜） ※内容は仕入れで変わる （奥）いい茶こ 550円 写真は千葉の金目鯛など。新鮮な刺身に「いい茶こ」の香りと旨みが合う。「いいちこ」のボトル売りもあるのでティーバッグ等を追加注文して自分好みの割合で作るのも◎

なるほど地元で長年愛される理由がわかる。そんな名物の魚にも肉にもピタリとハマるお茶割りならやっぱり「いい茶こ」。刺身には「いいちこ」の芳しい香りと緑茶のほろ苦さが爽やかに寄り添い、牛タンに合わせれば肉の旨みをぐぐっと膨らませる。

「食中酒として最適な『いい茶こ』。スッキリした味なので最初の1杯目にもおすすめです」と岡本店長も太鼓判だ。

『鮮魚と牛たん 志満津』店長 岡本勇さん

店長：岡本勇さん「横浜で半世紀以上続いている老舗です」

横浜『鮮魚と牛たん志満津』

［店名］『鮮魚と牛たん志満津』

［住所］神奈川県横浜市西区南幸1-5-29太洋第二ビル地下1階

［電話］045-311-0954

［営業時間］11時半〜23時（22時LO）※子供は入店不可・金・土は翌3時まで営業することもあり

［休日］無休

［交通］JR線ほか横浜駅西口などから徒歩1分

