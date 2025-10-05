¥¿¥È¥¥¡¼¤Ø¤Î¡ÈµñÈÝ´¶¡É¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿ÍK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡¡ÈÇØÃæ¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ê¡É»Ñ¤ËÀä»¿¤â¡Ö¥Õ¥¡¥ó¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡10·î2Æü¡¢¿Íµ¤K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëGISELLE¡Ê¥¸¥¼¥ë¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÇØÃæ¤Î¡È¥¿¥È¥¥¡¼¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥¼¥ë¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÇÊì¿Æ¤¬´Ú¹ñ¿Í¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ±Ñ¸ì¤â´®Ç½¤Ç¡¢ËÜÌ¾¤«¤é¡È¤¨¤ê¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÇØÃæ¤Î¾åÈ¾Ê¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÂçÃÀ¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£2¤ÄÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö333¡×¤ÎÊ¸»ú¤ä¡¢¤¦¤Ê¤¸ÉôÊ¬¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿ÌÜ¶Ì¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¡¢ÇØ¹ü¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¤á¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Î¾¼ê¤Î»Ø¤Ë¤â¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¡¢¾×·âÅª¤Ê¡È¥®¥ã¥ëÊÑ¡É¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡Instagram¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï3.7Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£X¤Ç¤â¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¥¸¥¼¥ë¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¨¤°¤¤¡£¤¢¤ì¤Ï¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤¡Õ
¡Ô¥¸¥¼¥ë¤Á¤ã¤ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡Õ
¡Ô¤¨¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¡Ê¥Ø¥Ê¡Ë¡¢ÎÉ¤¹¤®¤Æ¤Ö¤Ã¤µ¤µ¤Ã¤Æ¤ë¡¡¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Õ
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡¢BTS¤Î¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤äTWICE¤Î¥Á¥§¥è¥ó¤Ê¤É¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤ê»¿ÈÝ¤Ïµ¯¤¤ë¤¿¤á¤«¡¢Ä¹Âµ¤òÃå¤Æ¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤ê¤È¡¢°ìÄê¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÈÑ¤ï¤·¤µ¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥¸¥¼¥ë¤¬º£²ó¸ø³«¤·¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¡¢¥Ø¥Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤È¤¤¤¦¡¢¼«Á³¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¸¥¼¥ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Ç¥Ø¥Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2Æü¤Î¿ÎÀî¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¡¢2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¹Á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø¤³¤ìÁ´Éô¥Ø¥Ê¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡ËÜÊª¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¡Á¤´¤á¤ó¤Í¡Á¡Ù¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿Æ°²è¤â³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤â¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤Ø¤ÎµñÈÝ´¶¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Ê¤Ï¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÅ·Á³À÷ÎÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢2½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç¼«Á³¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥¼¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢aespa¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÀ³ÊÅª¤Ë¡È¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼»Ñ¤â¹¥É¾¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Ë¤â¥¿¥È¥¥¡¼¤ÎÇÈ¤¬´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£