¤«¤ï¤¤¤¤¡ª ±Ç¤¨¡ª ¸¶½É¡ÖµÊÃã¥Ù¥ê¥¨¡×¤Î¶âµûÈ¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À
³°´Ñ¤âÆâ´Ñ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡£¥ì¥È¥í¤Ê±Ç¤¨¶õ´Ö
Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¡¦É½»²Æ»±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¡¢ÀÄ»³ÄÌ¤ê¤«¤éÏ©ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖµÊÃã¥Ù¥ê¥¨¡×¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¹ç´Ö¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤¹¥Î©ÃÏ¤Ê¤¬¤é¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÊÃã¥Ù¥ê¥¨¡×¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿©»ö¤ä¤ª¼ò¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£´ÇÈÄ¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡ÖË®¥í¥Ã¥¯µÊÃã¡×¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Ï¼ª¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤Ë®³Ú¥í¥Ã¥¯¤¬Î®¤ì¡¢²»³Ú¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¶õ´Ö¡£¼èºà»þ¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆ£°æÉ÷¤µ¤ó¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµÊÃã¥Ù¥ê¥¨¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö²´ÍÓ¡Ê¤ª¤Ò¤Ä¤¸¡Ë¡×¡£Å¹Æâ¤Î´ÇÈÄ¤äÁõ¾þ¤Ë¤âÍÓ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¥¯¥ì¥è¥ó¤È»æ¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¼«Í³¤Ë¤ª³¨ÉÁ¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ë¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö¶âµûÈ¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¡£
Æþ¤ê¸ý¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¥Á¥§¥¢¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥»¥ì¥¯¥È¤Ç¡¢¤É¤ì¤â¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¾ÈÌÀ¤òÍî¤È¤·¤¿¤Û¤Î°Å¤¤Å¹Æâ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÀÊ¤òÁª¤Ù¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥È¥í¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤»¨²ß¤â¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿±Ç¤¨ºÇ¹â¡£Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¶âµûÈ¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡×
¡ÖµÊÃã¥Ù¥ê¥¨¡×¤ÎÌ¾Êª¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íê¤à¤È¤¤¤¦¡Ö¶âµûÈ¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡×1950±ß¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅöÅ¹¤ÏßÏÞ¯¡Ê¤·¤ç¤¦¤·¤ã¡Ë¤Ê¿Í¤¬µ¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ½ñ¤¤¬¡£¡ÖßÏÞ¯¡×¤È¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¾åÉÊ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¡ÖµÊÃã¥Ù¥ê¥¨¡×¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤ä¿´¤Ë¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬²á¤´¤¹¾ì½ê¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¶âµûÈ¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡×¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡£¥Ö¥ë¡¼¥Ï¥ï¥¤¡¢¥¤¥Á¥´¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¥á¥í¥ó¤Î4¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Ï¥ï¥¤¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¤Î¥½¡¼¥À¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¶âµû¤äÉâ¤ÎØ¤Ê¤É¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤Î¤Ã¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶âµûÈ¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡×¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¶âµû¤äÉâ¤ÎØ¡¢¥Ñ¥é¥½¥ë¤Ê¤É¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£»ý¤Áµ¢¤ê¤ä¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¹Æâ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÜÊª¤Î¶âµûÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á·ë¹½¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯¥¹¥«¥Ã¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Ú¥í¥ê¡£¥¹¥È¥í¡¼¤¬2ËÜ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Í§Ã£Æ±»Î¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ³Ú¤·¤à¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤È¤«¡£¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥È¥í¡¼¤ò¥Ï¡¼¥È·¿¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê2ËÜÁÈ¤Ç300±ß¡Ë¡£
¥Ñ¥Õ¥§¤Î°ì¸ýÌÜ¤ò¿©¤Ù¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¡£¤½¤Ã¤È¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¯¤¤¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¦¡¢¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶âµûÈ¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥ë¸ý¤ÎÉôÊ¬¤Ë¾®¤µ¤Ê·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¥½¡¼¥À¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤³¤Ü¤ì½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Ü¤ì¤ä¤¹¤¤²¼¤Î¥½¡¼¥À¤ÎÉôÊ¬¤ÏÆÃ¤ËÁá¤á¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤«¤ï¤¤¤¤»¨²ß¤âËÉÙ¡£¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î1Ëç¤¬»£¤ì¤ë
¡ÖµÊÃã¥Ù¥ê¥¨¡×¤Ï¡¢ÍÓ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥«¥Õ¥§¡£Å¹Æâ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÍÓ¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿»¨²ß¤ä¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿¤é¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»¨²ß¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹»þ´Ö¤â¡¢¡ÖµÊÃã¥Ù¥ê¥¨¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤¤²á¤´¤·Êý¤Ç¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ï»¨²ß¤Ç¤¢¤Õ¤ì¡¢»ëÅÀ¤ä¥¢¥ó¥°¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ì³Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤È¥·¥§¥¢¤·¤¿¤ê¡£Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤ä³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¡¢Í·¤Ó¿´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¼èºà»þ¤Ë¤Ï¡¢Å¹Æâ¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¥óÉ÷¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»¨²ß¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤¢¤ï¤»¤Æµ¨Àá¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â³Ú¤·¤á¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤Î¡ÖµÊÃã¥Ù¥ê¥¨¡×¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÌ£¤ï¤Ã¤¿¡Ö¶âµûÈ¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡×¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤âÅ¹Æâ¤ÇÈ¯¸«¡ª ËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â·¤¦¡ÖµÊÃã¥Ù¥ê¥¨¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥×¥ê¥ó¡×800±ß¡¢¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡×¡Ê1950±ß¡Ë¤ä¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥¼¥ê¡¼¡×¡Ê800±ß¡Ë¡¢³Æ¼ï¥±¡¼¥¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¡£¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¡¢¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¡Ê³Æ1200±ß¡Ë¤ä¡Ö¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥Ð¥Ë¥é¥È¡¼¥¹¥È¡×¡Ê900±ß¡Ë¤Ê¤É6¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥ó¥Á¤ËË¬¤ì¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º®»¨»þ¤Ë¤Ï90Ê¬À©¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¡£¸¶½É¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¶âµûÈ¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡×¤ÇÌþ¤ä¤·¤Î»þ´Ö¤ò¤¼¤Ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¢£µÊÃã¥Ù¥ê¥¨¡Ê¤¤Ã¤µ¤Ù¤ê¤¨¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5-51-6 ¥Æ¥é¥¢¥·¥ª¥¹ÀÄ»³ÄãÁØÅï1F
TEL¡§03-6427-9509
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á20»þ¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¤Ï¡Á22»þ¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
Text¡§¾¾ºê°¦¹á
Photo¡§ÀÆÆ£½ãÊ¿
