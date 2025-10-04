W杯予選首位通過のアルゼンチン代表がメンバー発表! アメリカ遠征でベネズエラ&プエルトリコと対戦
アルゼンチンサッカー協会(AFA)は3日、アメリカでの国際親善試合に臨むアルゼンチン代表のメンバーを発表した。
アルゼンチンは先月まで行われた北中米ワールドカップ南米予選を首位で通過。連覇を目指す来年の本大会に向け、10日にマイアミでベネズエラ、13日にシカゴでプエルトリコと対戦する。
以下、招集メンバー
▽GK
エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)
ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)
ワルテル・ベニテス(クリスタル・パレス)
ファクンド・カンベセス(ラシン・クラブ)
▽DF
ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)
ナウエル・モリーナ(A・マドリー)
クリスティアン・ロメロ(トッテナム)
レオナルド・バレルディ(マルセイユ)
ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)
マルコス・セネシ(ボーンマス)
ラウタロ・リベロ(リバープレート)
マルコス・アクーニャ(リバープレート)
ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)
▽MF
レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)
アニバル・モレノ(パルメイラス)
ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)
エンソ・フェルナンデス(チェルシー)
ニコ・パス(コモ)
ジオバニ・ロ・チェルソ(ベティス)
アレクシス・マック・アリスター(リバプール)
ティアゴ・アルマダ(A・マドリー)
▽FW
ジュリアーノ・シメオネ(A・マドリー)
ニコラス・ゴンサレス(A・マドリー)
フランコ・マスタントゥオーノ(R・マドリー)
リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)
ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)
フリアン・アルバレス(A・マドリー)
ラウタロ・マルティネス(インテル)
アルゼンチンは先月まで行われた北中米ワールドカップ南米予選を首位で通過。連覇を目指す来年の本大会に向け、10日にマイアミでベネズエラ、13日にシカゴでプエルトリコと対戦する。
以下、招集メンバー
▽GK
エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)
ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)
ファクンド・カンベセス(ラシン・クラブ)
▽DF
ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)
ナウエル・モリーナ(A・マドリー)
クリスティアン・ロメロ(トッテナム)
レオナルド・バレルディ(マルセイユ)
ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)
マルコス・セネシ(ボーンマス)
ラウタロ・リベロ(リバープレート)
マルコス・アクーニャ(リバープレート)
ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)
▽MF
レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)
アニバル・モレノ(パルメイラス)
ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)
エンソ・フェルナンデス(チェルシー)
ニコ・パス(コモ)
ジオバニ・ロ・チェルソ(ベティス)
アレクシス・マック・アリスター(リバプール)
ティアゴ・アルマダ(A・マドリー)
▽FW
ジュリアーノ・シメオネ(A・マドリー)
ニコラス・ゴンサレス(A・マドリー)
フランコ・マスタントゥオーノ(R・マドリー)
リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)
ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)
フリアン・アルバレス(A・マドリー)
ラウタロ・マルティネス(インテル)