　アルゼンチンサッカー協会(AFA)は3日、アメリカでの国際親善試合に臨むアルゼンチン代表のメンバーを発表した。

　アルゼンチンは先月まで行われた北中米ワールドカップ南米予選を首位で通過。連覇を目指す来年の本大会に向け、10日にマイアミでベネズエラ、13日にシカゴでプエルトリコと対戦する。

以下、招集メンバー

▽GK

エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)

ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)

ワルテル・ベニテス(クリスタル・パレス)

ファクンド・カンベセス(ラシン・クラブ)

▽DF

ゴンサロ・モンティエル(リバープレート)

ナウエル・モリーナ(A・マドリー)

クリスティアン・ロメロ(トッテナム)

レオナルド・バレルディ(マルセイユ)

ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)

マルコス・セネシ(ボーンマス)

ラウタロ・リベロ(リバープレート)

マルコス・アクーニャ(リバープレート)

ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)

▽MF

レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニアーズ)

アニバル・モレノ(パルメイラス)

ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)

エンソ・フェルナンデス(チェルシー)

ニコ・パス(コモ)

ジオバニ・ロ・チェルソ(ベティス)

アレクシス・マック・アリスター(リバプール)

ティアゴ・アルマダ(A・マドリー)

▽FW

ジュリアーノ・シメオネ(A・マドリー)

ニコラス・ゴンサレス(A・マドリー)

フランコ・マスタントゥオーノ(R・マドリー)

リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)

ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)

フリアン・アルバレス(A・マドリー)

ラウタロ・マルティネス(インテル)