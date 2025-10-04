あす地区シリーズ初戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地で行われるフィリーズとの地区シリーズ第1戦に先発登板する。投げるだけでなく、打撃でも期待が懸かる大谷。米データ分析会社は、衝撃のデータを紹介している。

笑みを浮かべた大谷の顔写真が縦に5つ、横に7つ、計35個並んでいる。

米国のデータ分析会社「コディファイ・ベースボール」公式Xは日本時間3日、「ショウヘイ・オオタニが入団して以来、ドジャース打者の打球速度トップ35」とするデータを紹介。大谷の独占ぶりを示す写真を添えた。

もちろん、ファンの間には衝撃が走った。日本人からは「定期的に見る大谷集合体」「1人くらい違う顔混ざってるかもと思った ほんとに全部翔平だったwww 気が狂いそうになるわwww」「こんなの笑うしかないだろwww」などの声が上がった

また、米ファンも「完璧なビンゴだ」「全部同じ選手に見えるんだけど……」「そして彼はピッチャーでもある！ 彼がいてくれて本当にラッキー!!!!」などのコメントを寄せていた。

大谷はレッズとのワイルドカードシリーズで、初戦に2本塁打。フィリーズとの地区シリーズでも大きな期待が懸かる。



（THE ANSWER編集部）