◇MLB カブス3-1パドレス(日本時間3日、リグリー・フィールド)

パドレスのダルビッシュ有投手がワイルドカードシリーズ第3戦で登板し1回0/3を21球2失点で降板。チームも敗れこのシリーズで敗退となりました。

試合後ダルビッシュ投手は「すごく悔しいですね。すごくいいチームでしたし、仲のいい、みんなで支え合っているチームだったので。ここで終わってしまったというのはすごく寂しいです」と悔しさをにじませました。

試合は初回、ヒットを打たれるも盗塁阻止など無失点で終わらせましたが、2回は連続ヒットとデッドボールで満塁からタイムリーで失点し降板となりました。「初回はよかったですけど、2回になってちょっと甘く入っているところをヒットを打たれて、デッドボールもありましたし、ちょっとうまくつながれたという感じがしましたね」と悔やみました。

2回に鈴木誠也選手と対戦しツーベースを浴びましたが、「内の抜けたカットボールですね。ボール（判定の球）だと思うんですけど、鈴木くんも内側の球がすごく得意なので。2シームでもボールにしっかり投げないといけないバッター、インコースを打てるバッターなので。あれは鈴木君にはすごくいい球になったと思う」と振り返りました。

ダルビッシュ投手は今季、右肘の炎症でケガからスタートしましたが、歴代最多の日米通算204勝を達成するなど5勝をマークしました。「とにかく疲れましたね。精神的に疲れたという年でした。まずは休んでから今年のことを整理して、また次のことを考えたいと思います」と今後について語りました。