発売以来のスタイリング大幅刷新！ ヤマハ「トリシティ155／125」2026年モデル発表！ 販売店の反響は？

2026年モデルの「トリシティ」シリーズの反響はまちまち

ヤマハは2025年9月25日に、フロント二輪モデル「トリシティ155」と「トリシティ125」の2026年モデルを発売しました。

ヤマハの発表によると、今回のモデルチェンジでは2014年に初代トリシティ125が登場して以来初となる、外観スタイリングの大幅刷新が行われました。

登場以来、はじめて外観を大幅刷新したヤマハ「トリシティ125」2026年モデル

【画像】登場以来、はじめて外観を大幅刷新！ ヤマハ「トリシティ125」2026年モデルを画像で見る（25枚）

新型モデルは従来型よりボディ全体のシャープさを強調しつつ、フロント二輪ならではの安定感あるシルエットを際立たせていますが、トリシティシリーズのアイコンである「Yモチーフ」のフェイスは継承しており、トリシティらしさはそのままに、新たなスタイルが追求されています。

では、2026年モデルのトリシティ155／125に対して、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

あるヤマハの販売店担当者は、次のように話します。

「トリシティ155と125の2026年モデルについて、弊店にはすでにいくつかお問い合わせをいただいております。

お問い合わせいただいた方からは、『初代からずっと気になっていたが、今回の刷新でさらに安定感を増したと聞いて買い替えを検討している』というお声がありました。

また、フロント二輪であることから安定性が高いと、初めてバイクに乗るという方からのお問い合わせも多い印象です。

『街乗りメインだから125にするか、それとも高速に乗れる155にするか悩んでいる』という具体的なご相談も聞かれました。

実際、ちょうどモデルチェンジしたため、今が買い替えのベストタイミングであるとは思います。

どちらも非常に安定性能が高いバイクですので、初めてバイクを購入される方にも、ベテランライダーの方にもおすすめできると感じております」

トリシティ155／125は、フロント二輪のいわゆる「三輪バイク」のため、安定性能は高いとされており、販売店にもそういった面を重要視するユーザーからの問い合わせが届いているようです。

さらに、販売店担当者は次のように続けます。

「確かに安全性や安定感は高いものの、フロント二輪だからといって自立はしないので、その点はしっかり説明しております。

また、少し重さもありますから、『実際にまたがって確認してみたい』という方には必ず店頭で体験していただくようにしております」

※ ※ ※

トリシティ155／125は、フロント二輪という独自の構造を持つことから、安定性を重視するユーザー層から関心を集めている様子がうかがえました。

雨天時やコーナリング時でも車体の安定感が得られる点は、大型バイクやスクーターに不安を抱く人にとって大きな安心材料といえるでしょう。

そして、今回のモデルチェンジでは外観だけでなくUSB Type-C 端子に対応した充電ソケットなど装備面にも改良が加えられ、利便性がさらに高められました。

その結果、既存ユーザーの乗り換え需要に加えて、新たに購入を検討する層からも注目されており、両車の需要は今後一層高まりそうです。