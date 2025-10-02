Èô¹Ôµ¡¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª ¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀºÌ©¤ËÆ°¤¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤Î¶âÂ°ÌÏ·¿
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¼¡¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
1000¸Ä¤Î¶âÂ°¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¾å¤²¤Æ¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¼ê¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥í¡¼¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ü¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥¸¥óÌÏ·¿¡×¤ÏÌ¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¹Ò¶õµ¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò1/10¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ëËÜ³ÊÌÏ·¿¥¥Ã¥È¡£
´°À®¸å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬²óÅ¾¤·¡¢Ê£»¨¤ÊÆâÉô¹½Â¤¤ÎÆ°¤¤Î´Ñ»¡¤âOK¡£ÁÔÂç¤Ê¡ÈÆ°¤¯¥¢¡¼¥È¡É¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤ª¥È¥¯¤ÊÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç÷ÎÏ¤¢¤ë1/10¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò1000¸Ä°Ê¾å¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ÇºÆ¸½
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥ê¥¢¥ë¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¼ÂÊª¤Î1/10¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥óÌÏ·¿¡£
¥Ñ¡¼¥Ä¤ÏÀºÌ©ÃòÂ¤¤ÈCNC²Ã¹©¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¤È¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¡£É½ÌÌ¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥É¥Ö¥é¥¹¥È½èÍý¤ò»Ü¤¹¤Ê¤É¡¢ËÜÊª¤Ë¶á¤¤ÂÑµ×À¤ä¼Á´¶¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ë½Å¸ü´¶¤Ï¡¢¤½¤ó¤¸¤ç¤½¤³¤é¤Î¥×¥éÌÏ·¿¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤É÷³Ê¤Ç¤¹¤Í¡ª
¥Ñ¡¼¥ÄÁí¿ô¤Ï1000ÅÀ°Ê¾å¡£ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤Ï¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÏ·¿¤È¤·¤Æ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´°À®¤·¤¿»þ¤ÎÃ£À®´¶¤Ï¤¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥¨¥ó¥¸¥óÆâÉô¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â°¦¤Ç¤é¤ì¤Þ¤¹
³°´Ñ¤ò³Ú¤·¤àÌÏ·¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ÏÆ°ºî¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆ°¤¤ä¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ý¥ó¥×¤Ê¤É¤ÎÊä´ïÎà¤â´Þ¤á¤Æ´Ñ»¡Áë¤«¤é¥ê¥¢¥ë¤Ê¾õÂÖ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Æ°ºî¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼°¤ÇºÇÂçÌó1»þ´ÖÆ°ºî¡£¤â¤Á¤í¤ó½¼ÅÅ¼°¤Ê¤Î¤Ç·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ²áÄø¤Ç³ÆÉô¥Ñ¡¼¥ÄÌ¾¾Î¤äµ¡Ç½¤ò³Ø½¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤â¤Á¤í¤óËÜÊª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÏÍ½½¬¡¦Éü½¬ÍÑ¤Î¶µºà¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤³¤Î¥á¥«¥á¥«¤·¤¤´¶¤¸¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¤«¤é15¡óOFF¤Î169,230±ß¡ÊÀÇ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¤ß¡Ë¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï¹â¤á¤Ê¤Î¤ÇÁ´°÷¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¹©³Ø¥¢¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÁê±þ¤Î²Á³Ê¤«¤â¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ª¥È¥¯¤Ê´ü´ÖÃæ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä¥ê¥¢¥ë¤Ë¹´¤ë¡¡ÆâÉô¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¹Ò¶õµ¡ÍÑ¥¸¥§¥Ã¥È¥¿¡¼¥Ü¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥¸¥óÌÏ·¿
Source: machi-ya, YouTube