韓国の芸能プロダクション・ＳＴＡＲＳＨＩＰエンターテインメントは２日、公式ＳＮＳを通して所属ガールズグループ・ＩＶＥの商標権訴訟関連について、「訴えを直ちに取り下げた」と報告した。

韓国でレザー製品の製造・販売をしている「革工房 Ｉｖｅ Ｌｅａｔｈｅｒ Ｇｏｏｄｓ」が９月３０日、ＳＴＡＲＳＨＩＰが商標登録取り消し審判通知書を送付してきたとＳＮＳで公表。「Ｉｖｅ Ｌｅａｔｈｅｒ Ｇｏｏｄｓは２０１５年に事業者登録を行い、１９年には４種の商標登録を完了させた。ＩＶＥのデビューは２１年だ。検索すれば公共機関との展示や協業実績が出てくるのに、なぜこのような訴訟を起こされたのか」と困惑を吐露していた。

ＳＴＡＲＳＨＩＰは「本件は弊社と事前相談もなく、代理人が独自に法的手続きを進めていたことを確認した」と明かした。続けて「弊社はこの事実を認知後、すぐに手続きの適法性を検討し、速やかに訴えを取り下げた。多くの方にご迷惑をおかけしてしまい、深く遺憾に思う」と謝罪。そして「ＳＴＡＲＳＨＩＰはアーティストの権益保護と同様、長期間にわたり誠実に事業を続けて来た方たちの権益と苦労を尊重する。今後は再発防止に努め、アーティストとファンの皆さんに不要な誤解を招かぬよう、最善をつくしたい」と決意を伝えた。