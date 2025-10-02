8月30日に一般女性との結婚を発表したYouTuberのはじめしゃちょー。結婚から1カ月が経ち、早くも動画で“夫婦共演”を果たしたが、違和感を覚える視聴者もいるようだ。

はじめしゃちょーは9月28日、「はじめしゃちょー夫婦の質問コーナー」と題した動画を投稿。ここで、初めて妻が登場することになったのだ。

「はじめしゃちょーは、8月31日と9月1日のInstagramで、奥さんの顔を隠したウェディングフォトを公開しました。ただ、この写真を出したところ、SNSで奥さんに関する誤った情報が出回ったため、『正しい情報を話したほうが平和な気がしました』と、できるだけ情報を明かそうと考えたことを告白。今回の動画では、奥さんは顔を出さず、声だけの出演でした」（スポーツ紙記者）

結婚の決め手や共通の趣味、お互いの好きなところなど、視聴者から寄せられた質問に夫婦で答えていた。“夫婦共演”を微笑ましく見る視聴者も少なくないが、Xでは

《奥さんは一般人だから検索しないでって言っときながら自ら奥さんを出し始め質問コーナーとかやりだしたはじめしゃちょー 結局奥さんが可愛いから自慢したい感が凄い》

《はじめしゃちょー嫁自慢したいのはいいけどそれなら詮索するなみたいな事言うな》

《まじで、はじめしゃちょーは何したいの？詮索されたそう》

《出すなら出すでしっかり出してたらおお、と思ってみるけど中途半端に出して詮索されたくないのか見せたいのかどっちなんだよ》

など、冷ややかな声があがっている。結婚発表時の発言に疑問を持たれたようだ。

「8月30日の動画で、はじめしゃちょーは奥さんについて、『一般の方なので、僕の妻の詮索とか、盗撮とかしないようにお願いします』と、注意喚起していました。しかし、わずか1カ月で、声だけとはいえ、あっさり奥さんを動画に出したことに違和感を覚える人もいたようです。そもそも、誤った情報が広がったのも、はじめしゃちょー自らInstagramで公開したウェディングフォトが原因だったことを明かしています。視聴者に注意を呼びかける一方、矛盾するような行動に感じた人もいたのだと思われます」（芸能記者）

動画終盤、「奥さんと2人で動画出演する予定はありますか？」という質問に対して、はじめしゃちょーは「今のところないっすね〜」と回答。続けて、「声の出演は今後あると思うんですけど、今のところ出演は声まで」と話し、今後の“共演”に含みを持たせていた。

「動画のサムネイルには、はじめしゃちょーとモザイクをかけた奥さんのツーショット写真が使われていました。再生回数も、10月2日時点で170万回を超えており、高い反響を見せています。この先、声だけの出演に意欲を見せるような発言から、夫婦ネタで再生回数を稼ぐような意図を感じる人もいたのかもしれませんね」（同前）

夫婦動画は、はじめしゃちょーのチャンネルの“キラーコンテンツ”になるか。