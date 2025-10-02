183万円！ スズキ新「軽商用バン」がカッコイイ！ かつてない“斬新デザイン”採用で「アウトドアに最適」な商用車に進化!? 超タフに仕上がった「エブリイJリミテッド」がスゴイ！
「エブリイ」はスズキが販売している人気の軽商用車です。
取り回しの良さと広々としたリアスペースが特徴で、商用はもちろんレジャーシーンでも活躍しています。
そんなエブリイに2025年8月20日、よりレジャーに特化した特別仕様車「Jリミテッド」が追加され、話題となっています。
エブリイはスズキが1982年から販売している軽商用車で、現在は2015年にデビューした6代目。
商用だけでなく乗用車としても広く愛されているモデルです。
現行モデルのボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1800-1910mmと、コンパクトながらも高い全高によって、広いリアスペースを有しているのが特徴。
さらにバックドア開口部を広く取り、荷室床面地上高を低くするなど、使い勝手の良さも向上させました。
搭載するパワーユニットは660ccの「R06A」型エンジンで、自然吸気タイプ（NA）とターボ仕様の2タイプをラインアップ。
トランスミッションには5速MT／5速AMT／4速AT／CVTを取り揃え、NAモデルでもキビキビとした小気味よい走りを実現します。
そんなエブリイに2025年8月20日に追加されたJリミテッドは、「JOINターボ」グレードをベースとする特別仕様車。
JOINターボは、名前のとおりターボエンジンを搭載し、トランスミッションにCVTを組み合わせたモデルで、Jリミテッドはその中でも「後席両側ワンアクションパワースライドドア」と「フルオートエアコン」を備えた上位グレードがベースの豪華な一台です。
そしてJリミテッドの特徴が、趣味やレジャーシーンに適したエクステリアにあります。
まず車体サイドには、雄大な山々を想起させるような専用のデカールを装着。
ホイールキャップをガンメタリックに塗装し、さらにバンパーやBピラー、Cピラーもブラックに変更するなど、「タフさ」や「力強さ」を感じさせるデザインになりました。
その他にも、LEDヘッドランプはブラック塗装の専用モデルを採用。
各ドアハンドル、ドアミラーもブラック仕様となっており、標準モデルとはひと味違う魅力を持つ一台に仕上がっています。
そんなJリミテッドの販売価格（消費税込）は、2WDモデルが183万5900円で、4WDモデルが198万9900円。
メーカーオプションとなる「バックアイカメラ付ディスプレーオーディオ」を装着するには、別途5万2800円が必要です。
※ ※ ※
このように、アウトドアレジャーに合うカスタムが施された特別なエブリイことJリミテッド。
レジャーでの使用を想定しているユーザーには、真っ先に候補に上がるモデルでしょう。