お口と姿勢の専門家が語る「よだれが多い赤ちゃん」注意点と見極めポイント
YouTube動画「【赤ちゃん】よだれが多いのは良いこと？悪いこと？徹底解説！」で、お口と姿勢の専門家・まい先生が、赤ちゃんの“よだれ”にフォーカスし、保護者から寄せられる悩みや疑問に答えた。動画冒頭、まい先生は「結構、うちの子よだれ多いんだけど、心配してるお母さん結構いる」と、保護者の不安が多いテーマであることに言及した。
動画では、舌の位置異常である“低舌”の判断法として、「ごくごく飲んだ後、1時間経ってもベロの奥の方に汚れがついているか」が目安になると解説。そのうえで、「よだれがダラダラ出るってことは、飲み込めていないってこと」と飲み込みの発達とも深い関係があることを強調した。また、自身の体験も交え、「次男がすごいよだれだったんですよ。保育園にスタイ3～5枚持っていっても全部びっちょびちょで帰ってくる」と語り、園芸（飲み込み）の苦労を明かした。
さらに、「よだれが多い＝菌を流して除菌作用があるから風邪をひきにくいと思っていたが、実際はめっちゃ風邪ひいた」と自身の知見の変化をシェアし、「よだれだらだら＝飲み込み下手くそな場合が多い」と指摘。スタイが何時間でびちょびちょになる場合は、「塩気（飲み込み）が下手くそ」と見極めポイントを紹介した。
よだれが多くても「絶望的にダメなわけではない」とした上で、「よだれが多い子はむしばになりにくい、歯周病になりにくい良さもあるが、口が開きっぱなしだと風邪をひきやすい」「めちゃめちゃ良い信号ではないよ、ぐらいな感じ」と、保護者へ“神経質になるほどではないけど注意してほしい”と冷静な助言を送っている。
動画の最後は、「この動画がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。また見てね」とコメントし、視聴者にメッセージを残した。
よだれが多くても「絶望的にダメなわけではない」とした上で、「よだれが多い子はむしばになりにくい、歯周病になりにくい良さもあるが、口が開きっぱなしだと風邪をひきやすい」「めちゃめちゃ良い信号ではないよ、ぐらいな感じ」と、保護者へ“神経質になるほどではないけど注意してほしい”と冷静な助言を送っている。
YouTubeの動画内容
