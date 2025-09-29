Koki,、美腹筋際立つレアなランジェリー姿！ 「日本初」インティミッシミのローカルアンバサダーに就任
俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは9月29日、自身のInstagramを更新。イタリアのランジェリーブランド「Intimissimi（インティミッシミ）」のローカルアンバサダー就任を発表し、レアなランジェリー姿を披露しました。
【写真】Koki,の激レアなランジェリー姿
この投稿には、記事執筆時点の29日現在で2万8000件を超える「いいね！」が寄せられているほか、ファンから「kokiさんがアンバサダーになってくれて本当に嬉しいです」「素敵」などの声が挙がっています。
(文:堀井 ユウ)
「日本初のIntimissimiローカルアンバサダーに選んでいただき、大変光栄です」Koki,さんは「日本初のIntimissimiローカルアンバサダーに選んでいただき、大変光栄です」とつづり、4枚の写真を投稿。ブラジャーがはっきりと見えていたり、トップスからブラジャーが透けていたりするモデルショットです。特に1、2枚目では、あらわになった腹筋や胸元の美しさが際立っています。また、Koki,さんは「発表を伺った時は夢のようで胸が高鳴りました。美しさと自信を引き出すIntimissimiの魅力を、日本の皆さまにお届けできることを嬉しく思います」と、アンバサダー就任の所感もつづりました。
動画も公開同日の別の投稿では、プロモーション動画も公開。同ブランドのランジェリーを着用したKoki,さんが登場し、引き締まったボディを披露しています。気になった人はぜひチェックしてみてくださいね。
