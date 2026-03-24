木村拓哉さん（53）が外食チェーン・吉野家のブランドアンバサダーに起用され、出演するテレビCMが3月14日から放映されています。吉野家ホールディングスグループマーケティング本部マーケティング企画部の部長が、WEBメディア『AdverTimes.』の取材に対して、“事業環境や生活者の嗜好変化が激しい市場の下で、ブランドの独自価値を再構築したい”と起用の意図を語っていました」（広告代理店関係者）木村がファストフード店のC