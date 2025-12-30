Kōki,（Ｃ）日刊ゲンダイ日刊ゲンダイDIGITAL

人気俳優・宮世琉弥との交際を匂わせか Koki,の投稿が炎上状態に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • Koki,の投稿が年末のSNSを騒がせているようだと、ゲンダイが伝えた
  • 人気俳優の宮世琉弥との「交際匂わせ」ではないかと炎上中だという
  • ファンからは「あの帽子と手袋は個性的すぎる」などと指摘されているそう
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 川島明 いいともとの確執を告白
  2. 2. 新井浩文「犯罪者が戻れる芸能界は甘いとか思ってる方達へ」“たった一言”のメッセージ
  3. 3. 5歳児死亡 肘近くまで巻き込みか
  4. 4. エステ店女性刺傷 中国人男逮捕
  5. 5. クマの事故「人が死ねばいい」
  6. 6. 2025年のガッカリ邦画 1位に驚き
  7. 7. 壇蜜とせいや 6年前に人命救助
  8. 8. 堂本光一のお相手 攻撃する声も?
  9. 9. 貧しい幼少期を恨み実家を捨てた
  10. 10. 内村 イロモネア挑戦で100万獲得
  1. 11. TBSで衝撃的な「コンプラ違反」
  2. 12. 富士山下山中に滑落死 自ら119番
  3. 13. 脱走オオカミ「思ったより犬」
  4. 14. 嫌な予感 13歳息子が浴槽で急死
  5. 15. 小林麻央さんの長女に心配相次ぐ
  6. 16. 「Snow Man卒業」異例の企業報告
  7. 17. 高市首相の引越し 足元にSNS注目
  8. 18. 成田悠輔氏 なぜ日テレ番組降板
  9. 19. 今田美桜と紅白で共演 不穏な話
  10. 20. 新井浩文「謝罪」長文を掲載
  1. 1. 5歳児死亡 肘近くまで巻き込みか
  2. 2. エステ店女性刺傷 中国人男逮捕
  3. 3. クマの事故「人が死ねばいい」
  4. 4. 富士山下山中に滑落死 自ら119番
  5. 5. 嫌な予感 13歳息子が浴槽で急死
  6. 6. 脱走オオカミ「思ったより犬」
  7. 7. 今田美桜と紅白で共演 不穏な話
  8. 8. 富士山を下山中200〜300m滑落か
  9. 9. スキー場男児死亡 支配人が謝罪
  10. 10. 娘養い続け→父親絶望する事態に
  1. 11. 時刻表消え「配慮足りない」不満
  2. 12. 韓国人が支払い拒否→ガラス破壊
  3. 13. 離婚して「人生マジで楽しい」
  4. 14. 小川氏 政治活動で寄付呼びかけ
  5. 15. 高市氏 首相公邸への引っ越し
  6. 16. 「鼻くそなんか微生物の塊」説明
  7. 17. 女性刺傷「目を閉じるな」声かけ
  8. 18. 警察元幹部 ソープ無料タカりか
  9. 19. エスカレーター 5歳男児が死亡
  10. 20. 細田守氏最新映画 評価に温度差
  1. 1. 貧しい幼少期を恨み実家を捨てた
  2. 2. 日本で心が病む人が多い理由
  3. 3. 佳子さま 可愛い私物カメラ話題
  4. 4. 母も解けず検索…小6の面積問題
  5. 5. 元死刑囚と獄中結婚…妻の苦悩
  6. 6. 実家を出られない52歳女性の苦悩
  7. 7. 車が路上にいた男性に衝突し死亡
  8. 8. 「初日の出」服装と必要な持ち物
  9. 9. 脱走のオオカミ 一夜明けた状況
  10. 10. 駐車場の警備員はね死亡させたか
  1. 11. 高田馬場殺傷 エステ店の客か
  2. 12. 上野公園トイレ改修「不安です」
  3. 13. スマホない時代何して過ごした?
  4. 14. 朝に体動かず 中1ついに逸脱行動
  5. 15. 高市首相が首相公邸へ 夫も入居
  6. 16. 23区家庭ごみ有料化案 痛烈皮肉
  7. 17. なぜ? ガチで食品開発するFX会社
  8. 18. 娘が巨額脱税か 父は元参院議員
  9. 19. 新幹線で悪質行為 怒りの声続出
  10. 20. 高市首相、就任２か月で首相公邸に引っ越し…官邸まで徒歩１分で危機管理に万全期す
  1. 1. 韓国俳優と結婚 第2子を流産
  2. 2. FA-50の改修 米の姿勢が影響か
  3. 3. ロシアからの訪日客が倍増
  4. 4. 以、「アイアンビーム」配備へ
  5. 5. 価値の低い労働 韓国で急増か
  6. 6. 台湾北東部でM7.0の地震が発生
  7. 7. 中国軍演習で台湾航空便に影響か
  8. 8. 中国が台湾独立に厳正な警告
  9. 9. NewJeans、「完全体復帰」ならず
  10. 10. 母親の存在も関与？NewJeans、ダニエルだけ脱退の理由とは…ミン・ヒジンとの“接触”が決定打との噂も
  1. 11. 肥満少ない日本 糖尿病多い理由
  2. 12. ADOR ダニエルに損害賠償請求
  3. 13. ロシアがソユーズ2.1bを打ち上げ
  4. 14. 「モーガン・スーパースポーツ」
  5. 15. タオ 結婚後に体重約90kgに
  6. 16. 米ハワイで26歳邦人男性死亡
  7. 17. 中国軍が台湾周辺で軍事演習
  8. 18. 中国 AI産業の基礎が日増し堅固
  9. 19. 中国の訓練 日本を圧迫する意味
  10. 20. 前政権と旧統一の癒着を指摘 韓
  1. 1. おにぎり1000円の時代が到来か
  2. 2. 高収入を狙える? 大企業の課長
  3. 3. 独身男女が60歳までやるべきこと
  4. 4. 「現金お断り」店と客のトラブル
  5. 5. 誤算…遺族年金が「20分の1」に
  6. 6. 新幹線のマナー違反 ワースト7
  7. 7. グランクラス＋1万円の価値ある?
  8. 8. 内村になりたい 松本人志の叫び
  9. 9. 飲食M&A、過去最多の裏側
  10. 10. 残業代が支給されないケースも?
  1. 11. 息子夫婦の帰省を喜べない親
  2. 12. 雅子さま「何人でも産みたい」
  3. 13. やる気を下げる人の「浅い言葉」
  4. 14. 6000万円発見に歓喜→1年後絶叫
  5. 15. ガソリン税の暫定税率が廃止へ
  6. 16. 教育格差是正したい→現実つらい
  7. 17. 富裕層があえて年賀状を作る理由
  8. 18. バフェット氏 投資会社CEO退任
  9. 19. 円の取引 押し目買いが優勢
  10. 20. 凡人が副業月収100万達成する術
  1. 1. 新iOS 26の便利な機能使い道3つ
  2. 2. スマホの実売台数ランキング
  3. 3. LINEで写真送ると画質粗いを解決
  4. 4. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
  5. 5. 買ってよかった「おうち洗車を快適にしてくれる高圧洗浄機」3選
  6. 6. 最も値上げ率が高い「SDXC」
  7. 7. 【西田宗千佳のRandomTracking】Meta Quest 3S製品レビュー。「Quest 3とほぼ同等」とはどういうことなのか
  8. 8. ソニーのAirpeakが飛び、吉田会長がAFEELAに乗る、海外クリエイター集結「Kando Trip」に潜入!
  9. 9. メディア業界 2026年の変化
  10. 10. 2025年のAI、5つのトレンド【光と闇】
  1. 11. 開発者が選ぶ、2025年注目のAIニュース
  2. 12. 【西田宗千佳のRandomTracking】iPhone 16シリーズ4機種をチェック。実機で分かったカメラの価値とは
  3. 13. 【西川善司の大画面☆マニア】超大画面テレビはもう夢じゃない!? 100型レグザでゲームしたら最高じゃん
  4. 14. 【小寺信良の週刊 Electric Zooma!】コンパクトデジカメ受難の時代に!? 本格スペックで勝負するキヤノン「PowerShot V1」
  5. 15. サムスン 公式ストアを開店
  6. 16. 【西川善司の大画面☆マニア】よく出来すぎだろビクタープロジェクタ「Z5」。120Hz/3D不要なら間違いなく買いだ！
  7. 17. フォルダブルスマホ「motorola razr 50 ultra」の日本向けメーカー版にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
  8. 18. 【レビュー】5万円台で買える、ネットワークオーディオ向けスイッチングハブSilent Angel「N8」を試す
  9. 19. 【レビュー】小型なのにディスクリートDAC×マニア歓喜の高機能。ティアック「UD-507」じっくり使う
  10. 20. 【小寺信良の週刊 Electric Zooma!】ようやく登場した業務用カムコーダ、ソニー「PXW-Z200」の柔軟性とは
  1. 1. 小林麻央さんの長女に心配相次ぐ
  2. 2. 「我々はバルセロナではない」41年ぶりに牙城を崩し、66年ぶりVへ――日本人４選手を擁する絶対王者を抑えて首位、ハーツの考え方。目指すは「19戦２敗」
  3. 3. 大谷 二刀流「最後の機会かな」
  4. 4. 中国超級リーグの平野美宇を称賛
  5. 5. 大谷翔平がインドでも英雄扱い
  6. 6. パシヤス氏 WBC米代表に本気度
  7. 7. 陸上・山縣「入籍を致しました」
  8. 8. 「野球見てないのか」落合氏疑問
  9. 9. 奈良育英が5大会ぶり初戦突破
  10. 10. あまり知らない箱根駅伝ルール
  1. 11. 日本ハム移籍の有原航平　3年間の感謝と来季のソフトバンク打倒を誓う「倒さないと優勝はない」
  2. 12. 田中将大 桑田氏の人生観に反響
  3. 13. 電車内の「不快」行為報告 反響
  4. 14. 中井卓大 レガネスBの現在
  5. 15. 男子テニス試合で非難 海外も
  6. 16. ロシア選手「500人」国外流出
  7. 17. 水戸から齋藤俊輔を獲得の可能性
  8. 18. オリックス・福田周平外野手「第二の人生、また一から頑張ります！！！」と投稿　現役引退を発表　ＳＮＳ労いと激励「お疲れ様でした」「応援してます」
  9. 19. RIZIN公開計量 伊澤星花に挑戦か
  10. 20. 交通事故で元ヘビー級王者に悲劇
  1. 1. 川島明 いいともとの確執を告白
  2. 2. 新井浩文「犯罪者が戻れる芸能界は甘いとか思ってる方達へ」“たった一言”のメッセージ
  3. 3. 2025年のガッカリ邦画 1位に驚き
  4. 4. 壇蜜とせいや 6年前に人命救助
  5. 5. 内村 イロモネア挑戦で100万獲得
  6. 6. 堂本光一のお相手 攻撃する声も?
  7. 7. TBSで衝撃的な「コンプラ違反」
  8. 8. 「Snow Man卒業」異例の企業報告
  9. 9. 高市首相の引越し 足元にSNS注目
  10. 10. 成田悠輔氏 なぜ日テレ番組降板
  1. 11. 新井浩文「謝罪」長文を掲載
  2. 12. GACKT「YOSHIKIはおかしいもん」
  3. 13. aespa・NINGNING 紅白出演を辞退
  4. 14. 成田悠輔氏、MC務める番組の降板を発表「やめまーす」「楽しくなければテレビじゃない」
  5. 15. 橋下徹氏 Xで「バチバチ」の理由
  6. 16. 好きな声優ランキング 男性編
  7. 17. 高齢ママあるある よう子に共感
  8. 18. 国宝級イケメン 八木勇征破局か
  9. 19. 200万円奪い、外国人逃走 茨城
  10. 20. 海老名香葉子さん 老衰で死去
  1. 1. 青森移住「0円生活」の内容
  2. 2. 「浮気公認」夫婦の奔放な性生活
  3. 3. 「離婚したいのに動けない」原因
  4. 4. オーブン不要 ミニココット
  5. 5. 老け見え回避 アイシャドウNG例
  6. 6. 年末年始に平成番組復活するワケ
  7. 7. 「放置子」実話漫画が話題に
  8. 8. 「曲輪田」はなんて読む？山梨県にある...ひらがな4文字の地名！
  9. 9. 郵便配達員が遭遇した「恐怖」
  10. 10. 業スーで買いたい「冷凍食品」
  1. 11. 性交渉後に出血 夫は涙止まらず
  2. 12. 「料理が茶色い」化石男子の本音
  3. 13. スーパーで買える「飲む美容液」
  4. 14. 夫と不倫した友人の末路とは
  5. 15. 顔にワセリン 純度で選ぶべき物
  6. 16. 「不眠の悩み」救ったのはVR空間
  7. 17. 伊藤桃々のホリデーランジェリー
  8. 18. ローソンの「新作スイーツ」
  9. 19. くじ「小吉」「末吉」どっちが上
  10. 20. いま食べるべきカルディの神商品