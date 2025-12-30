ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 人気俳優・宮世琉弥との交際を匂わせか Koki,の投稿が炎上状態に Koki, ゴシップ エンタメ・芸能ニュース 日刊ゲンダイDIGITAL 人気俳優・宮世琉弥との交際を匂わせか Koki,の投稿が炎上状態に 2025年12月30日 10時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと Koki,の投稿が年末のSNSを騒がせているようだと、ゲンダイが伝えた 人気俳優の宮世琉弥との「交際匂わせ」ではないかと炎上中だという ファンからは「あの帽子と手袋は個性的すぎる」などと指摘されているそう 記事を読む おすすめ記事 麒麟・川島明 「いいとも」に呼ばれなかった理由を告白「“二度と使わねぇよ”とめっちゃ怒られた」 2025年12月29日 17時26分 新井浩文「犯罪者が戻れる芸能界は甘いとか思ってる方達へ」“たった一言”のメッセージ 2025年12月29日 15時12分 肘近くまで腕巻き込まれ エスカレーター、救出かなわず 2025年12月29日 21時46分 エステ店女性刺傷 中国人の男（35）逮捕 料金支払わないなど金銭トラブルも 2025年12月30日 6時6分 クマによる死亡事故発生でも「人が死ねばいい」「なぜ駆除する」 事故のあった自治体に聞く「問い合わせ」の実情 2025年12月29日 11時0分