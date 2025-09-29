天海祐希（58）が主演を務めるテレビ朝日系の人気ドラマシリーズ「緊急取調室」が10月16日にスタートする。

天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取り調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称キントリ）」のメンバーと共に、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる。

12年の歴史を誇る人気シリーズだが、ドラマ版終了後の12月26日に公開される「劇場版『緊急取調室 THE FINAL』」でシリーズが完結を迎えることになった。

「本来、劇場版は2023年に公開され、それで完結の予定でしたが、23年5月に起きた、敵のラスボス役で出演していた（市川）猿之助の事件で事態が一変しました。その後の代役探しや再撮など、もろもろの大人の事情により、公開が延び延びになっていましたが、おかげで、ドラマ版の新シリーズも放送されることになった。かなりの高視聴率を記録しそうで、その勢いで劇場版もヒットが期待されています」（テレ朝関係者）

さらに気になるのが、シリーズ終了後の天海の動向。「緊急取調室」が大団円となり、テレ朝にとっては大功労者となることは間違いなさそうだが、いまだに苦境が続く、あの局の"救世主"になり得るかもしれないというのだ。

「天海さんといえば、いずれもフジテレビ系で放送された『離婚弁護士』と『BOSS』が好評でしたが、長期にわたるシリーズ作品とはならなかった。両作品とも復活を待ち望むファンは多いはずで、続編という話が出てくるかもしれません。テレ朝の看板ドラマだった『科捜研の女』に主演していた沢口靖子さんも、“月9”で警察モノを始めるわけですし、天海もフジに返り咲きという話はあり得ると思います」（スポーツ紙芸能担当記者）

それとも、新たな作品に挑戦することになるのか。天海の胸中やいかに。

