フライブルクvsホッフェンハイム スタメン発表
[9.28 ブンデスリーガ第5節](Europa-Park Stadion)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 5 アントニー・ユング
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 M. Rosenfelder
MF 14 鈴木唯人
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 7 デリー・シャーハント
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
ユリアン・シュスター
[ホッフェンハイム]
先発
GK 1 オリバー・バウマン
DF 2 ロビン・フラナーチ
DF 13 ベルナルド
DF 34 ブラディミール・ツォウファル
DF 35 アルトゥール・シャベス
MF 7 L. Avdullahu
MF 18 W. Burger
MF 27 アンドレイ・クラマリッチ
FW 11 フィスニク・アスラニ
FW 22 アレクサンダー・プラス
FW 29 バズマナ・トゥレ
控え
GK 37 ルカ・フィリップ
DF 25 ケビン・アクポグマ
MF 6 グリシャ・プレメル
MF 10 ムハンマド・ダマール
MF 17 ウムト・トフムク
FW 9 イーラス・ベブ
FW 19 ティム・レンペール
FW 33 マックス・モアステット
監督
クリスティアン・イルツァー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります