¡¡9·î27Æü¡¢Hey! Say! JUMP¤ò8·î¤ËÃ¦Âà¤·¤¿ÃæÅçÍµæÆ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤ÎWOWOW¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥ê¥¦¥¹¤ÎÈ¿¾Ú¡Ù¤Î½Ð±é¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡£ÊÛ¸î»ÎÌò¤òÌ³¤á¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÔÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×ºßÀÒ»þ¤Ë¤ÏÈ¯É½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´üÂÔ¤ÎÀ¼¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃæÅç¤ÎSNS¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÈÝÄêÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæÅç¤µ¤ó¤Ï2007Ç¯¡¢Hey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡ØUltra Music Power¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï10¿ÍÁÈ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¿¹ËÜÎ¶ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬ÉÔ¾Í»ö¤ÇÃ¦Âà¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï²¬ËÜ·½¿Í¤µ¤ó¤âÂà¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ç¤âÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÅâÆÍ¤ÊÎ¥Ã¦¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ËÂç¤¤ÊÆ°ÍÉ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¤ËÃ¦Âà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï8·î28Æü¡£Hey! Say! JUMP¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Öº£¸å¤ÏÇÐÍ¥¶È¤ò¼ç¼´¤Ë³èÆ°¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«¿ô½µ´ÖÁ°¤Ë¤ÏInstagram¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡Öa-nation¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾Á°¤ÎÃ¦Âà¤Ë¡ÖÎ¢¤Ç²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î²±Â¬¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæÅç¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯¤Ë¤â¡¢Ï©¾å¤ÇÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷À¤ËÊú¤¤Ä¤ÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÁûÆ°¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎµÞ¤ÊÈ¯É½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÈÉÔ¾Í»ö¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡É¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Â³¤±¤ÆÃ¦Âà¸å¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡Öa-nation¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤ËÎÞ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÏËÜ¿Í¤¬Ã¦Âà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤ÎInstagram¹¹¿·¤Ç¤â¿·ºî¥É¥é¥Þ¤Î¹ðÃÎ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¿Ç°¤ò¶¯¤á¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÔÍµæÆÃ´¤Ë¤âJUMPÃ´¤Ë¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼ºÎé¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Õ
¡Ô»×¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤È°ã¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô¤»¤á¤Æ15Ç¯°Ê¾å°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë°ì¸À¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡Õ
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÈÀâÌÀÉÔÂ¡É¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë°ì¸À¤Ç¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ä´¶¼Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã¦ÂàÄ¾¸å¤Ë¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¡È¤±¤¸¤á¡É¤ò·ç¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¡¢¼ºË¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Õ¥¡¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÃæÅç¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¼ÂÀÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÃæÅç¤µ¤ó¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¡È¤·¤ì¤Ã¤È¤·¤¿»Å»öÊó¹ð¡É¤Ï¡¢Èà¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÃæÅç¤«¤éÃ¦Âà¤Î¡È¿¿Áê¡É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÆü¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£