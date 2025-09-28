¡ÖµµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï¡×¤Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î²¦Æ»¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥À¥Ö¥ë¥³¥ó¥½¥á¡×¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç
µµÅÄÀ½²Û¤Ï¡¢¡ÖµµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï ¥À¥Ö¥ë¥³¥ó¥½¥á¡×2¼ï¤ò¡¢2025Ç¯9·î29Æü¡Á10·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¤Ê¿©´¶¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯¹¥¤¤âËþÂ
¡ÖµµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¹ç¤¦¡Ö¥À¥Ö¥ë¥³¥ó¥½¥á¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¿Æ»Ò¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤ä¤Ä»þ´Ö¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î²¦Æ»"¥À¥Ö¥ë¥³¥ó¥½¥áÌ£"¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥¥ó¤È¥Ý¡¼¥¯¡¢2¼ïÎà¤ÎÆù¤ÈÌîºÚ¤Î»Ý¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¡¢±ü¿¼¤¤¥³¥ó¥½¥á¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¡£¡Ö¤¦¤Þ¤·¤ª¡×¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ì£ÉÕ¤±¤Î¹©Äø¤Ç¥ª¥¤¥ë¤¬¤±¤ò¤¹¤ë¡Ö¥«¥ê¥Ã¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯À½Ë¡¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¹¥¤¤Ë¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¤Ê¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
ÌÜ¤ò°ú¤¯¥´¡¼¥ë¥É¥«¥é¡¼¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºÎÍÑ¡£³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë³Á¤Î¼ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´º¤¨¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ú²÷¤Ê¿©´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í²Á³Ê¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö135g µµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï ¥À¥Ö¥ë¥³¥ó¥½¥á¡×¤¬367±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö45g µµÅÄ¤Î³Á¤Î¼ï ¥À¥Ö¥ë¥³¥ó¥½¥á¡×¤¬138±ßÁ°¸å¡ÊÆ±¡Ë¡£