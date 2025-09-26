宇多田ヒカル、米津玄師と息子の交流秘話告白「並んで座ってかき氷食べてたり」
【モデルプレス＝2025/09/26】歌手の宇多田ヒカルが9月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。歌手の米津玄師と息子の交流を明かした。
【写真】米津玄師×宇多田ヒカル奇跡のコラボ曲MV
宇多田を歌唱に迎え、米津が作詞・作曲を手がけた新曲『JANE DOE』が9月22日に配信された。これを受け、米津は9月23日に「JANE DOEのMVが公開になりました。歌唱で宇多田ヒカルさんに参加してもらっています。改めてありがとうございました。よろしくお願いします」と2人が共演したMVを投稿した。
すると宇多田はこの投稿を引用し「ありがとうございました 自分の番の撮影が終わってみんながいるとこに戻ったら息子と米津さんが並んで座ってかき氷食べてたり、デビューした頃お世話になったスタッフさんと再会できたり、素敵な現場で楽しかったです」と息子と米津の仲睦まじいエピソードなどをつづっている。
この投稿には「ほっこり」「素敵な情景が目に浮かぶ」「米津さんと息子くんのエピ可愛すぎ」「話聞くだけでニヤけちゃう」「米津さんの優しい人柄が伝わる」といった声が寄せられている。
宇多田は、活動を休止していた2014年にイタリア人のバーテンダー男性と再婚。翌2015年7月に第1子男児を出産し、2016年よりアーティスト活動を再開させた。2018年4月に離婚をしたことが報じられ、所属レコード会社はモデルプレスの取材に対し「離婚は事実です」とコメントした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】米津玄師×宇多田ヒカル奇跡のコラボ曲MV
◆宇多田ヒカル、米津玄師と息子の交流明かす
宇多田を歌唱に迎え、米津が作詞・作曲を手がけた新曲『JANE DOE』が9月22日に配信された。これを受け、米津は9月23日に「JANE DOEのMVが公開になりました。歌唱で宇多田ヒカルさんに参加してもらっています。改めてありがとうございました。よろしくお願いします」と2人が共演したMVを投稿した。
◆宇多田ヒカルの投稿に反響
この投稿には「ほっこり」「素敵な情景が目に浮かぶ」「米津さんと息子くんのエピ可愛すぎ」「話聞くだけでニヤけちゃう」「米津さんの優しい人柄が伝わる」といった声が寄せられている。
宇多田は、活動を休止していた2014年にイタリア人のバーテンダー男性と再婚。翌2015年7月に第1子男児を出産し、2016年よりアーティスト活動を再開させた。2018年4月に離婚をしたことが報じられ、所属レコード会社はモデルプレスの取材に対し「離婚は事実です」とコメントした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】