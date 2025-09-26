アニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』（以下、『プリコネR』）と大型温浴施設「豊島園 庭の湯」のコラボイベントが、2025年9月25日（木）〜10月26日（日）の期間限定で開催。

期間中は、コラボ入館券の購入でコラボ手ぬぐいが貰えるほか、温泉ならではの「サウナハット」や「ミニ暖簾キーホルダー」などのオリジナルグッズの販売、作品の世界観を表現したコラボメニューの提供、ゲーム内イベントをイメージしたコラボ風呂など、ファン必見の施策がたっぷり！

本記事では館内の様子を写真と共に最速レポート！

よし、まずは特典付きのコラボ入館券だ

館内の様子をレポートする前に、まずはコラボ手ぬぐいが付いてくるコラボ入館券を紹介したい。

こちらは通常の入館料＋1,000円で販売されているもので、購入すると本コラボイベントの描き下ろしイラストを使用した「コラボ手ぬぐい」（全4種）をランダムで1枚貰える。

チケット料金は、平日3,520円（税込）、土日祝3,970円（税込）。18時以降のナイトスパは平日2,750円（税込）、土日祝3,100円（税込）。入館料には更衣ロッカー・館内着・タオル・バスタオルのレンタル料金が含まれているので、今回のコラボを堪能したい方は、迷わずぜひコラボ入館券を。

浴衣姿の【なかよし部】がお迎え！注目のコラボ風呂も

コラボ初日（9月25日）の朝、さっそく「豊島園 庭の湯」に到着すると、オープン前からすでに『プリコネR』ファンの方が並んでいた。先頭の方は、9:15から並んでいたとのこと。

入口を見ると、すでに『プリコネR』コラボ仕様になっていることに気付く。

【なかよし部】のユニ、チエル、クロエの浴衣姿＆ウインター（水着）仕様のミニキャラが看板に集まっており、非常に可愛い。

靴をロッカーに預けて、さっそく館内へ。入口では上記で紹介したコラボ手ぬぐいのサンプルが置かれているほか、浴衣姿のユニ、チエル、クロエのパネルも。フォトスポットになっているので、ぜひ撮影しておこう。

そのほか、受付近くのモニターでも『プリコネR』関連の映像が流されているので、そちらもお見逃しなく。

館内着に着替えたら、ぜひ訪れてほしいのが「豊島園 庭の湯」自慢の日本庭園だ。こちらは10:00〜22:30まで自由に散策できる場所（荒天時には閉鎖）で、じつはこちらにもユニ、チエル、クロエのパネルが設置されている。

2階の端にある階段から1階に降り、用意されている庭園散策用サンダルを履いて外へ。

まずお迎えしてくれるのはクロエ。エルフと木々の相性はやはり良い。

今回は午前に訪れたため、ちょうどパネルに木漏れ日が当たる、なんとも素敵な姿に。大概だぞ、クロエ君。

そのまま道なりに進んでいくと、日陰の多い場所にユニ先輩を発見。少し陰なところに置かれているのはわざとだろうか……。

池の近くにいたのは、「ちぇる〜ん」というセリフが聞こえてきそうなチエル。映えスポットとでも言うのだろうか、撮ってほしそうなオーラを感じる。もちろん撮らせて頂きますとも。

ちなみに庭園からは、屋外ジャグジーも見られる。こちらはゲーム内イベント「湯けむり忘年奇譚 初日の出に盃を」の「新春日替わり湯」で登場した風呂をイメージした、コラボ風呂を実施。

9月25日〜10月6日まで「ミツキ＆キョウカ メロンソーダの湯」、10月7日〜10月26日まで「ホマレ＆キャル ゼラチナの湯」となっているので、ぜひしっぽりと浸かっておこう。

なお、屋外ジャグジーは水着の着用が必須。もし水着を忘れた場合は、500円でレンタル水着の貸出を行っているので、そちらを利用しよう。

キャラやイベントをイメージしたコラボフード＆ドリンク！

館内にあるお食事処「緑水亭」では、今回のコラボ限定のフード＆ドリンクを提供。入口では、スプーンやフォークを持った【美食殿】の面々が迎えてくれる。さあ、ごはんごはん。

席は基本的に自由だが、オススメは巨大タペストリーが飾られている一画。

本コラボイベント用の特注巨大タペストリーとなっており、かなりは迫力がある。【なかよし部】推しの方は、ぜひ着席を。

なお、注文はテーブルごとにあるタブレットで行おう。

気になるコラボメニューだが、ユニ（聖学祭）のイベントを連想させる「ユニの仮想模擬家族演習（おままごと）ランチ」や、★6のペコリーヌを連想させる「ペコリーヌの大満足エビ天おにぎり定食」など、キャラクターや過去のイベントをイメージしたものがズラリ。

▲「ユニの仮想模擬家族演習（おままごと）ランチ」。旗は例の「ユニちゃんズ」絵柄。

▲「ペコリーヌの大満足エビ天おにぎり定食」。エビ天が2個も入った巨大おにぎり。

▲「メルクリゾート特製！ 絶品トゥンヌス丼」。カズマサが釣った……？

特に「クロエのパンお召しあがり競争あんパン」や「チエルのキラかわ☆ちぇる〜ん☆ゼリー」、「なかよし部の地下刑務自習製コーヒー牛乳」など【なかよし部】関連のメニューが充実しており、その内容もこだわりが光る。

▲「クロエのパンお召しあがり競争あんパン」。クロエ（聖学祭）のときのあんパンだろうか。

▲「チエルのキラかわ☆ちぇる〜ん☆ゼリー」。器を揺らすと、とてもちぇるちぇるしていた。

▲「テレ女の生徒会御用達チーズケーキ」。マリアたち生徒会の制服をイメージさせる。

特にオススメが「なかよし部の地下刑務自習製コーヒー牛乳」。なんとイラストが描かれる瓶は持ち帰り可能！ ぜひ、これを飲み、罪を”禊”いでバリバリ悔い改まって行こう。

その他、コラボドリンクは「ミサト＆スズナの心華やぐフルーツティー」「ミツキ＆キョウカの童心くすぐるメロンソーダ」「ホマレ＆キャルの新感覚ゼラチナドリンク」などが用意。ゲーム内イベント「湯けむり忘年奇譚 初日の出に盃を」の「新春日替わり湯」で登場した湯がイメージされている。

気になる特典は、コラボフード・コラボドリンク1品につき1枚貰えるコラボコースター（全9種/ランダム）、コラボドリンク1品につき1枚貰えるコラボストロータグ（全3種/ドリンクに対応した絵柄のストロータグが付属）。どちらも

数には限りがあるので、気になる方はお早めに。

▲コラボコースター全種類。

温泉ならではのオリジナルコラボグッズがラインナップ！

コラボイベントといえば、現地でのオリジナルグッズ販売！ 今回は温泉ならではの「サウナハット」や「ミニ暖簾キーホルダー」などが揃っている。

もちろん、今回の描き下ろしイラストを使用した「ミニキャラアクリルスタンド」「グリッター缶バッジ」「A2サイズタペストリー」などのグッズも多数。欲望の赴くままに物欲を全開放しよう。

ちなみに、コラボグッズについては後日に事後通販を予定。現地に行けない方は、今後の通販情報をチェックだ。

イベント概要

プリンセスコネクト！Re:Dive×豊島園 庭の湯のコラボイベント ■開催期間：2025年9月25日(木)〜10月26日(日)

■場所：豊島園 庭の湯（東京都練馬区向山3-25-1）

■特設サイト：https://www.seibu-leisure.co.jp/niwanoyu/event/priconne-redive/index.html

© Cygames, Inc.

(執筆者: sasuke_in)