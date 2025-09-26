ホンダ新「フィット」登場間近？ 斬新フェイスに変更で賛否両論!? デザインが中国ユーザーにマッチしてない？ どんな改良が行われるのか

ホンダ フィット、中国でマイナーチェンジ間近か 実車目撃されるも続報不詳

ホンダのコンパクトカー「フィット」が中国でマイナーチェンジ間近と言われています。

いったいどのようなクルマなのでしょうか。

久しぶりに中国で目撃情報が！ マイナーチェンジモデル近いホンダ「フィット」（画像：中華人民共和国工業情報化部（通称：工信部））

【画像】これはアリ？ 「斬新顔フィット」です！ 画像を見る（30枚以上）

フィットは2001年、それまで販売されていた「ロゴ」の後継車種として登場しました。

日本を含む多くの市場ではホンダのラインナップの中でもっとも小さい車種（軽自動車を除く）となり、その小柄な車体と経済性でファミリー層だけでなく、若年層からも厚く支持されている車種となります。

現在販売されているモデルは2019年10月に開催された「東京モーターショー2019」で発表された4代目モデルとなり、2020年2月に発売されました。

日本ではL13B型1.3リッター直列4気筒エンジンとL15Z型1.5リッター直列4気筒エンジンの2種類から選べる純ガソリンモデルと、LEB型1.5リッター直列4気筒エンジンを搭載するハイブリッドモデルの計3種類が販売中です。

一方、中国市場でもホンダ フィットは販売されていますが、日本とは少し異なる仕様で投入されています。

ホンダは中国にて広州汽車との「広汽ホンダ」、そして東風汽車との「東風ホンダ」の2つの合弁会社を設けており、同じモデルを、デザインと車名を変えた姉妹車同士で製造・販売することが一般的です。

フィットの場合は広汽ホンダが「フィット」を扱っていますが、一方でその姉妹車を東風ホンダでは「ライフ」として販売しており、2013年に製造を終えた軽自動車「ライフ」の名前が中国では今も生き続けている形となります。

現在展開されているパワートレインはL15CC型1.5リッター直列4気筒エンジンを搭載する純ガソリンモデルのみです。

2025年4月には現行型フィットが中国でマイナーチェンジを受けることが、中華人民共和国工業情報化部（通称：工信部）のウェブサイトより判明しました。

届出によると、新しいフィットはパワートレインに関して現行と同じなものの、外装が大胆に刷新されています。

これまでお馴染みだった吊り目・楕円形ヘッドライトはシャープな直線を描くデイライトを基調とし、センターグリルを通して左右で一体となっています。

デイライトの下にはヘッドライトユニットのようなものも確認でき、昨今の流行りである別体型のフロントライトになるようです。

また、フロント下部のグリルはより大きな台形へと刷新されており、従来とは違ったアプローチでのシンプルな印象を感じさせます。

長細い左右一体型デイライトは中国での流行しているデザイン要素であり、中国市場を意識した新たなフェイスと言えるでしょう。

一方でリアビューはフロントほど大胆な変更は無いものの、リアバンバーの下部がブラックになっており、なおかつディフューザーを意識した複雑な形状となっています。

また、リフレクターも縦形状で両サイドについていましたが、マイナーチェンジでは横形状へと変更され、バンパー下部に移設された形となります。

工信部に届出がなされたということで正式発表は間近だと予想されていましたが、それから半年近く経った現在まで、マイナーチェンジは依然として発表されていません。

フィットはかつて中国で大きな人気を博しましたが、ここ1年ほどは月間販売台数が500台前後と大幅に下落している状況です。

これを受け、いくつかの中国メディアでは「フィットはマイナーチェンジしないまま終売」とも予想していました。

そんな中、2025年9月下旬には中国の街中でマイナーチェンジモデルの実車が目撃され、再び大きな話題を呼んでいます。

目撃された実車はライトブルー系の外装色を身にまとっており、プレート部分にはフィットの名前が入った化粧プレートを装着していることから、何らかの公式的な撮影、もしくはイベントのために用意されたと予想されます。

新たな写真が出回ったことで中国のネット上ではフィットの新デザインが激しい議論の的となっています。

新デザインは酷評の嵐に見舞われており、従来モデルで完成されたシンプルな見た目が台無しになっていると評されています。

リアバンパーも複雑な段を3つほど組み合わせたデザインですが、サイドとの協調を完全に無視したものとなっています。

左右のデイライトを黒いガーニッシュで繋げたデザインは一見トレンドに沿っているように見えるものの、よく見ると細かい部分で安っぽさが否めず、SNS上では中国人の好みをまったく理解していないと言われている状況です。

一時は続報が途絶えていたフィットのマイナーチェンジですが、ここに来て実車が目撃されたということは、まだ発売される可能性はゼロではありません。

一方でこのデザインのままリリースしたとしてもフィットの競争力が改善するとは思えず、フィットのみならず全体の販売台数が下落傾向にあるホンダにとって、厳しい戦いが続くことでしょう。