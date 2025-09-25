またしても試合をひっくり返された。これが今季10回目、メジャー最多のセーブ失敗になる。

1点リードの九回、マウンドに登るも、死球、四球、犠打、犠飛で追い付かれ、最後は適時打を浴びたドジャースの抑え左腕・スコット（31）のことだ。

日本時間24日のダイヤモンドバックス戦は大谷翔平（31）が先発。今季最長の6イニングを投げて5安打無失点、8奪三振と好投した。

大谷が降板した時点で3-0とリード。今季2つ目の白星が付くケースだったが、懸案のリリーフ陣が例によって試合をブチ壊した。大谷の直後を託されたドレイヤー（26）とエンリケス（23）が計3失点。最後は抑えのスコットが打たれてサヨナラ負けだ。

トライネン（37）は1勝7敗2S、防御率5.55、イエーツ（38）は4勝3敗3S、防御率5.23。スコットも含め、試合終盤を担うドジャースの抑え候補は散々なのだ。

この日の試合後、ロバーツ監督は今季限りで引退するカーショー（37）がきょう25日に救援登板する可能性に言及。「彼自身が提案してきて、それはいい考え方だと伝えた。日曜（米28日）の先発を考えると、明日（25日）が唯一、ブルペンで起用できる日。彼はチームのためにすべてを受け入れる気持ちだ」という。

とはいえカーショーのリリーフ起用はこの日に限らない。ドジャースの先発は6人だが、短期決戦のプレーオフは4人程度で回せる。ポストシーズンは既にシーハン（25）のリリーフ起用が内定。大谷、山本（27）、スネル、グラスノー（ともに32）、カーショーの先発陣の中からもうひとりリリーフに回すとなると、カーショーが有力なのだ。

「ただ、試合終盤の抑えを任せるとなると、カーショーとシーハンでは心もとない」と、特派員のひとりはこう続ける。

「いまのカーショーはストレートが150キロに満たない。シーハンは150キロ台前半のストレートを投げるが、変化球はスライダーとチェンジアップくらい。ともに、ここぞの場面で不可欠な三振を奪える絶対的なボールがないのです」

そこへいくと、きょう25日からメジャー復帰、リリーフとしてブルペン待機する佐々木朗希（23）には160キロ超の速球に加えて、落差の大きなスプリットがある。

「とてもじゃないが覚悟があるようには見えない」

ドジャースが佐々木を最も評価しているのは、このスプリットだという。開幕後しばらくは滑りやすいメジャー球に四苦八苦、制球を乱していたものの、それも改善された。もともとコントロールはいい投手だ。ストッパーとしての適性があるにはあるのだ。

フロント幹部が佐々木にリリーフを打診した時点で、球団の一部にはストッパー構想があったという。マイナーながら2試合続けて1イニングを無失点に抑えたうえ、試合を締めるはずのストッパー候補は連日のように精彩を欠いている。かといって、代わりに終盤を任せられそうなリリーバーはいない。先発から救援に配置転換されそうなカーショーやシーハンにしても、絶対的な決め球があるわけではない。それやこれやで佐々木のストッパー構想が、いよいよ加速しそうなのだ。

前出の特派員がこう言う。

「問題は佐々木の気持ち、精神面でしょう。ロバーツ監督は大谷を引き合いに出し、ストッパーには強い気持ちが必要と言っています。つまりチームのために自らを犠牲にしても相手を打ち負かす覚悟が重要だと。リリーフ登板した後の外野守備まで準備したいという大谷にはそれがあるということです。カーショーにしても先発の合間のリリーフ登板を自ら志願しています。

ところが、佐々木にはそこまでの気持ちの強さがない。リリーフ転向を受け入れたのは、来季の先発起用を確約された上に、基本的にプレーオフで登板するチャンスを失いたくないから。とてもじゃないが、3連投も辞さないくらいの強靱な精神力や覚悟があるようには見えません」

佐々木は中継ぎスタートが基本線だろうが、ポストシーズンでの「ストッパー構想」が現実味を帯びてきたのは、他に適任者がいないという現状が何より大きい。要するに消去法で、抑え候補に押し上げられているのだ。

ところで佐々木といえば、メジャー挑戦にあたりロッテの優秀なスタッフ３人を“ごっそり引き抜く”という前代未聞の行動で、チーム内で大顰蹙を買っていた。「いったい何様なのか」との批判も噴出したほどだ。まさに「立つ鳥跡を濁す」どころか、泥沼を残して飛び立った異例の移籍劇。いったいあの時、何が起きていたのか。

