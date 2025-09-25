塩味と旨味を感じるエレキ食器。

人が生きるうえで塩は必要ですが、摂りすぎると病気のもとになるので注意が必要です。日本人の食卓は醤油や味噌など、しょっぱいものが多いですからね。どういうサジ加減にしたものか…？

塩味が増える食器

2022年9月にキリンが開発した、電気の力で塩味が約1.5倍に感じるスプーンとお椀「エレキソルト」。その2年後には製品化されましたが、実際使ってみると改善点があるように感じたんですよね。

カップと第2世代スプーンが登場

あれから「エレキソルト スプーン」がモデルチェンジされ、「エレキソルト カップ」も発売されました。

スプーンは舌に当たる金属品が少し伸びて、さじ部分から外して洗えます。電源および3段階の強度を変えるボタンとライトの位置も変わり、柄の後ろの方に移動しています。

スプーンは器に先端が浸かっていると、麺に電流が流れるのが面白いですね。

カップも3段階に強度レベルが変えられ、分解して洗えます。普通のスープはもとより、持ち手の金属部品が手に触れるように持つと、お箸で持ち上げた麺類に塩味と旨味を感じます。

イオン集合

「エレキソルト」は、明治大学の総合数理学部先端メディアサイエンス学科との共同研究で、美容機器のヤーマン株式会社の技術が応用されています。

科学的な仕組みは、この食器により電気を帯びている電解質（イオン）が動き、陽イオンを舌の上に集めて舌の味覚の受容体に触れさせます。すると塩味が約1.5倍に増強されるとのこと。調味料を30％ほど抑えた味付けで良いため、結果として減塩になって健康に役立つのです。

健康器具だと思えば高くない？

カップは2万6950円でスプーンは2万4750円と、食器として見るとかなりお高め。でも、健康器具みたいなモンだと思うと、財布のヒモが緩むかと思います。

