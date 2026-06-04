世界遺産はどう決まる？ 10の登録基準で丸わかり 世界遺産として登録されるためには「顕著な普遍的価値（OUV）」を持っていることが前提になります。では、その価値は具体的にどのような視点で測られ、評価されるのでしょうか。 評価の物差しとなるのが、下記の10の登録基準です。世界遺産の価値を10通りの視点から評価するものであり、登録されるためには、この中から少なくともひとつ以上に当てはまる必要があります。ど