COMPUTEX TAIPEI 2026で基調講演に登壇した、米Intelのリップブー・タン CEO。講演を通してIntel 18Aの成功と、さらなる拡大を強調。AIビジネスでは、パートナー企業とともに強固なエコシステムを築き、強みとする方針を説明台湾・台北市で開催中のCOMPUTEX TAIPEI 2026で、米Intelのリップブー・タン(Lip-Bu Tan) CEOが基調講演を行い、同社の最新戦略を披露した。強調されたのは、革新的なAIの社会実装へ向け、チップレベルから