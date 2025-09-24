『マーベル・ゾンビーズ』榎木淳弥、早見沙織らが再集結！豪華吹替声優陣が決定！

ディズニープラスにて9月24日（水）より独占配信が開始する最新オリジナルアニメーションシリーズ『マーベル・ゾンビーズ』。スパイダーマン役の榎木淳弥、アイアンハート役の早見沙織、アントマン役の木内秀信ら、豪華吹替声優陣が決定した。

キャプテン・アメリカをはじめとするアベンジャーズのメンバーがゾンビ化してしまった世界線を舞台に、生存者たちが命を懸けて世界を救おうとする異色でダーク・アドベンチャー。この度、本作に参戦する超豪華圧巻の日本版声優が決定。

これまで MCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）で熱き物語を紡いできた声優陣が再び集結し、誰も見たことのない暗黒に満ちたハードな舞台が開幕する。

製作総指揮のケヴィン・ファイギをはじめ、「アベンジャーズ」シリーズなど数々の作品でストーリーボードを手掛けたブライアン・アンドリュースが監督を務め、『デッドプール&ウルヴァリン』のゼブ・ウェルズが脚本を手掛ける。アベンジャーズがゾンビ化してしまった絶望だらけの世界で、生存者がウイルスの拡大に終止符を打つためにゾンビと戦い奔走していく。

ソー、スパイダーマン、アントマン、スカーレット・ウィッチといったおなじみのメンバーに加え、映画『サンダーボルツ*』では“ニュー・アベンジャーズ”を結成したエレーナ、レッド・ガーディアン、US エージェント、そして各々の主人公作品での華々しいヒーローデビューも記憶に新しいシャン・チー、ミズ・マーベル、アイアンハートといったニューフェイスも続々登場しチームアップを果たす。そこには MCU にいずれ参戦すると言われている男ブレイドの姿も…。ゾンビ化してもなお圧倒的な力を誇るキャプテン・アメリカ、ハルク、ホークアイ、そしてサノス…といった最強の布陣に対し、彼らはどう立ち向かうのか。

豪華声優一覧

キャラクター名 声優 (敬称略)主な出演作 (カメオ/ノンクレジット除く) スパイ ダーマン / ピーター・パーカー榎木淳弥「アベンジャーズ」シリーズ、「 スパイ ダーマン」シリーズなどソー藤井啓輔「ソー」シリーズ、「アベンジャーズ」シリーズなどアントマン / スコット・ラング木内秀信「アベンジャーズ」シリーズ、「アントマン」シリーズなどスカーレット・ウィッチ / ワンダ・マキシモフ行成とあ「アベンジャーズ」シリーズ、『ワンダヴィジョン』などエレーナ・ベロワ田村睦心『ブラック・ウィドウ』、『ホークアイ』、『サンダーボルツ*』レッド・ガーディアン / アレクセイ・ショスタコフ大塚明夫『ブラック・ウィドウ』、『サンダーボルツ*』US エージェント / ジョン・ウォーカー 鈴木達央 『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』、『サンダーボルツ*』シャン・チー 細谷佳正 『シャン・チー/テン・リングスの伝説』ミズ・ マーベル / カマラ・カーン松岡美里『ミズ・ マーベル 』、『 マーベル ズ』などアイアンハート / リリ・ウィリアムズ 早見沙織 『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』、『アイアンハート』ヴァルキリー沢城みゆき「ソー」シリーズ、『アベンジャーズ/エンドゲーム』ケイト・ビショップ種粼敦美『ホークアイ』などオコエ斎賀みつき「アベンジャーズ」シリーズ、「ブラックパンサー」シリーズなどウェンウー山路和弘『シャン・チー/テン・リングスの伝説』ケイティ・チェンニケライ・ファラナーゼ『シャン・チー/テン・リングスの伝説』メリーナ・ヴォストコフ湯屋敦子『ブラック・ウィドウ』バロン・ジモ中村章吾『シビル・ウォー/キャプテン・ アメリカ 』、『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』

