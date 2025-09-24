【我妻 弘崇】「町そば屋」がひっそりと大量閉店していた…＜40年で3000店が東京から消失＞チェーン店だけが残る事態に

全盛期から3000店、年間100店ずつ消えている

町からそば屋が減っている。“駅そば”をはじめ、「富士そば」「小諸そば」といったチェーン店はいたるところにあるというのに、町にあるそば屋――俗にいう“町そば屋”が、年々、閉店しているのだ。私が暮らす町でも、ここ数年で２店がシャッターを下ろした。

「組合の加盟店数は、昭和60年の全盛期には4000店を超えていました。しかし、現在は961店にまで減り、年間100店ずつ減少しています」

そう語るのは、東京都麺類協同組合事務局⻑の鶴川昂さん。加盟店数に限った話ではあるが、ピークだった昭和60年（1985年）から40年で、約3000 店のそば屋が東京から消失したことになる。すさまじい数の町そば屋が、東京からなくなっていることが分かるだろう。

東京におけるそばの歴史は深い。

江戸市中の3分の2を焼き尽くしたと言われる明暦の大火（1657年）によって江戸は建設ラッシュとなり、多くの職人がやってくるようになる。また、参勤交代もあって、国元の武士が単身赴任するようにもなった。そのため、外食産業が台頭するようになり、そば屋はその一つとして親しまれていくようになる。江戸のそば屋のはじまりと言われる「信濃屋」が日本橋に誕生すると、徐々に庶民がそばを食べる文化が定着。江戸時代後期には、今に通じるメニューに加え、酒を傾けながらそばをすする文化が出来上がっていたことが、風俗考証書『守貞謾稿』に書かれているほどだ。

「東京都麺類協同組合の創⽴は、明治の中頃までさかのぼります。江⼾時代から続くそば⽂化が、明治になって近代社会へと移⾏する中で、屋台から店舗化が進み、組合のような組織が必要になりました」（鶴川さん、以下同）

明治になっても、東京におけるそばの人気は揺るがない。

昭和13年（1938年）5月21日の朝日新聞朝刊に、『トップは喫茶店 帝都の飲食店は一萬5千軒』と題した記事が掲載されているのだが、当時、東京市下のそば・うどん店が1367軒にのぼると記されている。およそ15000軒ある飲食店の1割弱を占めていたことになる。

また、同新聞の1941年1月14日付の夕刊には、戦時下にともない満州からそばを増援する旨の記事が掲載されており、その中で、「全国の80％を消費してきた江戸っ子はこのところそば不足にひと悩み――」とある。いかにそばが、東京人の腹を満たしてきたかが窺い知れるだろう。

今は昔、東京の“そばドリーム”があった

東京文化の象徴とも言える町そば屋。その数が激減しているのだからタダ事ではない。そもそもどうして全盛期には4000店に上るまでに増えたのか？ その背景を、鶴川さんが説明する。

「戦時下となり、一時期東京からそば屋の数は急減します。しかし、復興とともにそば屋の数も再伸していきます。そば（の実）は比較的作りやすく、原価も低かった。職を失った人にとって、そば屋はなりやすい職業の一つでした」

それでいて、比較的儲かる外食産業でもあった。戦後間もない1953年の新聞には、「肉体労働に従事しても300円前後の日給しか稼げないが、東京の夜泣きそば屋なら1日平均1000円の実取があるため、地方から出稼ぎにくる人が少なくない」と紹介されている。東京には“そばドリーム”があったのだ。

「戦後は、⾷料物資が⼿に⼊りにくい状況でした。そのため、お店は東京都麺類協同組合に加盟することで、国に陳情を出したり、そば粉を仕⼊れたりすることができた。組合が直接中国と交渉し、『⽇中そば貿易』も実現させたほどです。組合に⼊れば、そば粉が手に入りやすいこともあり、町そば屋の数は急増していきました」

意外に思われるかもしれないが、そばの実は国内消費の7〜8割を輸入に依存している。2022年の日本のそば輸入量は全国で68123トン。うち中国からの輸入が、数量・金額ともに一位となり、日本向けのそば供給では中国が圧倒的なシェアを維持しているという現状がある。

「町そば屋は、出前も提供しています。提供数を増やす必要があるため、安価な中国産そば粉をブレンドするなど、工夫を重ねてきたんですね」

気軽に食べられ、出前を取ることもできる。身近な存在だった町そば屋は、高度経済成長期ともなると欠かせない存在になっていた。だが、

「頑張れば頑張るほど稼ぐことができたので、次第に余裕が生まれ、そのお金を我が子の教育に充てるケースが多かった。結果、良い教育を受けた⼦ども世代は選択肢が広がり、家業であるそば屋を継がないことが珍しくなくなりました。組合に加盟している店舗の多くが、家族経営なんですね」

町そば屋の減少を止めることができない大きな問題の一つが、この「後継者不足」だと鶴川さんは話す。店主自身が大変な思いをしてきた反動もあるだろう。「子どもにはいい⼈⽣を送ってほしい」と考えた結果、「町そば屋を継ぐ」という選択が頭の中からこぼれる。なんとも皮肉な話だ。

減少の要因はまだある。材料費の高騰である。

「先述したように町そば屋は輸入に頼っているところがあります。中国産そば粉が高くなったことに加え、ロシアへの輸出が増え、日本になかなか入ってきづらくなりました」

実は、そばの実はロシアで非常に人気があり、生活に密着した食材であることは、あまり知られていない。ロシア語でそばの実は「グレーチカ」と呼ばれ、お粥状に煮た「カーシャ」は伝統的な家庭料理として親しまれている。新型コロナウイルスの感染拡大時には、スーパーからそばの実が売り切れたほどで、日常食および非常食として重宝される食材なのだ。

「中国国内では、そばの実があまり儲からないということで、昨今はそばの実の作付面積を減らし、他作物に転換する動きも目立っています。そのため中国からではなく、アメリカやカナダから輸入することで代替していますが、物価高に変わりはありません」

後継者不足、材料費高騰――こうした理由が重なることで、東京から町そば屋が急減しているわけである。

ビブグルマンに選ばれるような店でも人手不足

一方で、興味深いデータがある。総務省の「家計調査」の生うどん・そばの一世帯あたり年間消費支出額を見ると、この20年間は3500円〜4000円を推移したまま。あくまで、うどん・そばのくくりであること、さらには食卓に限ったデータではあるが、そばを食べる習慣自体は変わっていないことになる。スーパーの棚に陳列されるそばの豊富さを鑑みても、食卓からそばが遠のいたという印象はない。

また、日本フードサービス協会「外食産業市場規模推計」のそば・うどん店の市場規模によると、2000年に11089億円だったそば・うどん店の市場規模は、2019年には13144億円にまで成長している。たしかに、ひと頃に比べると、うどん・そばのチェーン店は街中に増えた。どちらかと言えば、我々の日常でそばを目にする機会は増えている。それにもかかわらず、町そば屋は減少の一途をたどっているのだ。

「かつては出前と言えば、寿司とそばと中華だけでしたが、今ではUber Eatsをはじめ、多様なデリバリーが可能になっていることも、町そば屋にとっては逆風になっています。町そば屋が持っていた優位性が失われつつある今、時代に合わせた新たな町そば屋の価値を作っていかなければいけないと、我々も考えています」

東京都麺類協同組合では、「東京2：8そば（東京二八そば）」と題したブランド化や伝統、文化を受け継いだ個店ならではの魅力を伝えるための普及活動を行っている。だが、その魅力を知らない人は多い。私自身、町そば屋ラバーの一人だが、そば屋の話で盛り上がることはほとんどない。カレーやラーメンと比べると、そばの存在感はどうしたって薄い。東京人の食を支えてきたというのに。

町そば屋には、“ならでは”の魅力がある。何ともいない雰囲気がある。自分だけの時間がある。瓶ビールを片手に、板わさ、天ぷら、焼きみそなんかをつつき、冷酒できゅっとのどを潤して、〆にせいろを食べていく。忙しない東京にいて、落ち着くことができる数少ない場所。ご飯が美味しい場所など東京にいれば飽きるほどある。しかし、疲れるのだ、そうした場所は。

「組合に加盟している多くのそば屋は、経営が成り⽴たなくてやめているわけではないんですね。ほとんどの店が⾃⼰所有の⼟地で営業しているため家賃負担はありません。そのため、後継者がいなくても、体⼒が続く限り細々と営業しているケースが多いです。

ところが、お⽗さんかお⺟さん、どちらかが倒れてしまったといった健康上の理由から店をたたまれる。経営難ではないため、閉店するときも悲観的ではありません。話を聞くと、『もうやりきったから』と話される方が本当に多いんです」

役割を終えた――ということか。江戸から続く文化の流れを汲み、昭和の高度成長ともにその数を増やしてきた町そば屋が消失していく。なんだか日本の、東京の失速を見ているようでもある。

「後継者問題に関しては、私たちも事業継承のセミナーを開催したり、外部からの受け⼊れを模索したりしています。廃業する組合員から『やりたい⼈いないかな』といった相談があれば、組合が情報を取りまとめて、独⽴希望者に紹介するといったこともできます。しかし、件数は少ないのが現状です」

なり手がいない。そう鶴川さんはこぼす。

私は、それが町そば屋に限ったものだと思っていた。巷には、名店と呼ばれるそば屋も多く、そういった人気店は関係のない話だと考えていた。しかし、友人のフードライターと雑談している際、こんなことを言われた。

「ミシュランのビブグルマンに選出されるような名店のそば屋も、今では人手不足で夜の営業ができず昼のみの営業。そば屋のなり手がいないのは、全体的に言えることだよ。冗談抜きで、東京から美味しいおそば屋さんはなくなるかも」

友人はいたずらっぽく笑ったが、私は息を呑んだ。名店でも後継者がいない？ 一体、何が起きているのか――。私はミシュラン一つ星にも輝いたことがある名店、東京都両国の『ほそ川』を訪れることにした。

【こちらも読む】『磯丸水産「外国人店員だらけ」で店舗激減…《コンセプトの良さ》を殺した、あまりに大きすぎる代償』

【こちらも読む】磯丸水産「外国人店員だらけ」で店舗激減…《コンセプトの良さ》を殺した、あまりに大きすぎる代償