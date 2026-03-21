外食で注文した料理が、自分の想像とまったく違う姿で出てきたら戸惑ってしまうだろう。埼玉県の女性（70代〜／専業主婦）は、夫とある有名な神社を訪れた際の忘れられない体験を振り返る。参道沿いにある昔ながらの蕎麦屋に入り、昼食をとることにした。そこで「きつねうどん」を注文したのだが、運ばれてきたのは予想外のビジュアルだった。「買ってきたパックから出してそのままのせたという感じ」女性は当時の驚きをこう綴って