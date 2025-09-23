この記事をまとめると ■トラックパーツの専門店は一般ドライバーからすれば無縁の存在 ■どんなアイテムが販売されているかクイズ形式で紹介 ■装飾パーツだけでなく実用性重視の便利アイテムも数多く存在する

トラックパーツの専門店って何を売ってる？

トラックパーツ専門ショップにはさまざまなアイテムが並んでいるが、なかには「これはいったい何に使うんだ？」というものもある。トラック界隈の人からすれば当たり前のパーツなのかもしれないが、一般人からすると名前はもちろん、使い方さえ想像できないという、なんとも謎めいたパーツがたくさん存在するのだ。そこで有名トラックパーツショップの店内で見かけた、不思議なアイテムを紹介していこう。

まずはこちらから。

このネーミングからは睡眠系のアイテムだということは想像できるだろうが、その正体を考えてほしい。ヒントは「マクラではない」だ。

答えはキャビンに設置する「遮光カーテン」。日夜問わず稼働し続けるトラックドライバーにとっては、日光を遮り、プライバシーを守るカーテンは休憩時の必需品なのだ。

では、少し難易度をあげた次のパーツだ。この形だけでわかる人も多いかもしれないが、価格や大きさから、その正体を判断してほしい。ヒントはふたつで1セットの商品ということ。

答えは「リヤフェンダー」。外からも見えるパーツのため普段から目にする機会は多いはずだが、瞬時にリヤフェンダーだと判断できる人はあまり多くないのではないかと思う。

商品名を見ると、その用途がなんとなくわかってしまうため、あえて名前を隠してみた。素材感と形が特徴的だが、使い方は形に沿ってマジックテープで貼るだけというのがポイント。

答えはキャビンのピラー（柱）部分に取り付ける装飾用のアイテムで、商品名は「つけまピラー」。ダッシュマットのピラー版というイメージだ。いろいろな素材や柄がある上に、張り付けるだけでキャビン内のイメージが変わる。

これを見ただけで、何に使うものなかを判別できる一般人はほぼいないのでは？ と思うのだがいかがだろうか？ ヒントは幅30センチほどで、目立つ場所に使うもの。

答えは「カラーエンブレムステッカー」え？ こんなアイテムもあるんだ！ と筆者が驚いた一品。たしかにこのステッカーでドレスアップしているトラックを探すと意外と多いことに気が付くので、気になる人は探してみてほしい。

ドライバーじゃなかったら予測不能!?

ここでちょっとインターバル。ハイフラと聞いてピンとくる人と、まったく意味がわからないという人にわかれるかもしれない。

ハイフラとは、クルマのウインカーが通常よりも速く点滅する状態を指すが、これはウインカーの球切れや消費電力の変化を運転者に知らせる重要な機能だ。しかし、消費電力の少ないLEDランプに交換した場合、ウィンカーリレーの誤動作でハイフラになることがあるので、それを防止するのがこのパーツだ。

さて、こちらの物体はやわらかい素材でできているというのがヒント。あとはその形から用途を想像してほしい。ズバリ、一般的な乗用車を運転するならば、一生関係のないアイテムだろう。まさにトラックならではの便利アイテムの代表格かもしれない。

答えは「アオリ保護クッション」だ。画像を見てもよくわからない人のために説明すると、荷台のアオリを下ろしたときに、ホイールナットとアオリが当たってアオリに傷がつくのを防いでくれるのがこのアイテム。まさにかゆいところに手が届く的な発想。

ここからはノーヒント。マフラー用と書かれているので、そこから判断してほしい。

答えは「マフラーのタイコ用補強板」つまり、タイコの側面ではなく、前後のテールパイプが装着されている部分に使う補強用の板だ。さすがに初見ではわからないのが当然のパーツ。

では最後です。そのネーミングからどんなパーツか考えてみてください。

キッシューンとは排気ブレーキの作動音のことで、この排気ブレーキが作動したときの音を変えるためのパーツが「キッシューンパーツ」だ。排気音を変えるために使うバルブやバンド、ニップルなどの細かいパーツの総称がキッシューンパーツというわけだ。

ここで紹介したパーツのほかにもトラックパーツ専門ショップには不思議で魅力的なアイテムがずらっと取り揃えられている。普通の量販店では見られないパーツも多く、トラックの奥深い世界を少しだけ覗くことができたのだった。

取材協力：トラックショップジェット 神奈川店