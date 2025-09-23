スーパー内であちこちに放置される食品…「廃棄処分になります」客のマナー違反に憤る女性

店で他の客の振る舞いに、思わず眉をひそめた経験はないだろうか。兵庫県の40代女性は、近所の大型商業施設の食品売り場で見かけた、客のマナー違反について投稿。

「レジの横にトマトが置いてあったり、冷凍食品が置いてある場所に惣菜があったり、野菜コーナーにヨーグルトが置いてあったり……」

一度カゴに入れた商品を元の場所に戻さない客が複数いるようだ。店員の仕事が増えるだけでなく、適切な温度ではない場所に放置されれば品質が劣化し、売り物にならなくなる。これだけでも店の損害は計り知れないが、迷惑行為はほかにもあるという。（文：天音琴葉）

棚の奥から日付の新しい商品を取っていた男性客も

自分本位な行動は、店側の手間を増やすだけでなく、フードロスにも繋がってしまう。

「新しい日付が欲しいから、と手前から取らないで、奥まで手を入れて探していた60代ぐらいの男性客を隣で目撃しました。これってマナー違反ですよね」

と続けた女性。さらに悪質なのは、買うのをやめた商品をカートごと放置していく客だという。

「放置食品となりますので。まあ、半分は廃棄処分になりますから」

過去に食品売り場で働いていた経験があるという女性は「正直、呆れていました」と心境を明かす。こうした自分勝手な振る舞いは、スーパーの外でも見られるようだ。

「駐輪場で自転車を出す時、隣が邪魔だからと自転車をどけて元に戻さない客がいました。私、被害に遭いました。出したら元に戻せよ、と言いたい」

いずれの迷惑行為も、ほんの少しの想像力と配慮があれば避けられるはずだ。誰もが気持ちよく利用できるよう、改めて自身の行動を振り返りたいものである。

※キャリコネニュースでは「マナー違反だと思ったこと」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/WRE0YD0N