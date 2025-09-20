¿û¸¶Í³Àª¡¢¥·¥å¡¼¥ÈÂ®ÅÙ¤¬¡Ö²¤½£¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¡ªÄÚ°æ·Ä²ð¤¬ÌÀ¤«¤¹°Õ³°¤Ê¥¹¥´¤µ¤È¤Ï
º£²Æ¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤«¤é¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥ô¥§¥ë¥À¡¼¡¦¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¡£¤Þ¤À¤ï¤º¤«2»î¹ç¤·¤«½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇµÞ·ã¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØDAZN¡Ù¤ÇËè½µÌÚÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿û¸¶¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£
¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½DFÄÚ°æ·Ä²ð¤ÏÈà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¡¢¼Â¤Ï¥·¥å¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÄÚ°æ¡ÖËÍ¤âÄ¾ÀÜ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈà¤Ï¤Þ¤ºÆ¬¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ì£Êý¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤ÆÆâÂ¦¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æ¬¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤É¤Î´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
ÆâÅÄ¡ÖÍ¾Íµ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
ÄÚ°æ¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤â·ë¹½¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£2Àá¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ï¤½¤Î»þ¤Á¤ç¤¦¤É²òÀâ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½µ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁ´ÂÎ¤Ç1°Ì¤«2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
179cm¤È·è¤·¤ÆÂçÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿û¸¶Í³Àª¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î±¦Â¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£