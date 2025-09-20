Facebook¤ÈInstagram¤Ç¡Ö¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¡×¤Î¹¹ðºï½ü¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅà·ë¤Î»öÎã¤¬Ê£¿ôÈ¯À¸¡¢¥³¥Í¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉü³è²ÄÇ½À¤ÏÂçÉýÄã²¼
Meta¤Î±¿±Ä¤¹¤ëFacebook¤ÈInstagram¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¡Ö¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¡×¤ò°·¤¦Åê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ»Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ºâÃÄ¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¡¢Meta¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤é¤«¤Î¥³¥Í¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Åà·ë¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉü³è¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂçÉý¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
When Knowing Someone at Meta Is the Only Way to Break Out of ¡ÈContent Jail¡É | Electronic Frontier Foundation
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢1973Ç¯¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿¡Ö¥í¡¼ÂÐ¥¦¥§¥¤¥É¡×ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ë¤è¤ê¡Ö¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬Ä¹¤é¤¯¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·2022Ç¯¡¢ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤¬¤³¤Î¡Ö¥í¡¼È½·è¡×¤òÊ¤¤·¤¿¤¿¤á¡¢È¾¿ô¤Î½£¤Ç¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¤Îµ¬À©¸¡Æ¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Meta¤â¡¢Facebook¤ÈInstagram¤Ç¡¢¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£·Ð¸ýÃæÀäÌô¤ÎÂåÍý¹ØÆþ¤Ê¤É¡¢¡Ö¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¡×¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÅê¹Æ¤Îºï½ü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Facebook¤ÈInstagram¤Ç¡Ö¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¼¨¤¹Åê¹Æ¡×¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë - GIGAZINE
¥ß¥Í¥½¥¿½£¥à¡¼¥¢¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤¢¤ë¡¢¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ö¥ì¥Ã¥É¥ê¥Ð¡¼¥¦¥£¥á¥ó¥º¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Facebook¤Ë¡Ö³°²ÊÅª¼êË¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÅêÌô¤Ë¤ª¤ë¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤¹¹¹ðÅê¹Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¡¢·Ð¸ýÃæÀäÌô¡¦¥ß¥Õ¥§¥×¥ê¥¹¥È¥ó¤ÎÈ¢¤Î²èÁü¤òÅºÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¹¹ð¤Ë¥Õ¥é¥°¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÄä»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ìÅÙ¤Ï¥Õ¥é¥°¤¬³°¤µ¤ì¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËºÆÄä»ß¤È¤Ê¤ê¡¢º£ÅÙ¤Ï¿½¤·Î©¤Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÃøºî¸¢ÃÄÂÎ¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Meta¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²ðÆþ¡£¡Ö¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ï°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º£¸å¤Î°ãÈ¿¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î±Êµ×ºï½ü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ë¤¢¤ë¥¨¥â¥ê¡¼Âç³Ø¤Î¥ê¥×¥í¥À¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ø¥ë¥¹¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼(RISE)¤Ï¡¢¡ÖÀ¤ÈÀ¸¿£¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í¾ðÊó¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯1·î¤ËInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡Ö¥ß¥Õ¥§¥×¥ê¥¹¥È¥ó¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢2¥«·î¸å¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÆÍÁ³Ää»ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
RISE¤â¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÉü³è¤Î¤¿¤á¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¤¬Í×ÎÎ¤òÆÀ¤º¡¢·ë¶É¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Éü³è¤·¤¿¤Î¤ÏMeta¤ÈÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤ò¼è¤ì¤¿¸å¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÉü³è¸å¡¢¤É¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥é¥°¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥ß¥Õ¥§¥×¥ê¥¹¥È¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Meta¤ËÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
ÅÅ»Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ºâÃÄ¤Ï¡¢Meta¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡Ö¥Ý¥ê¥·¡¼°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢¸í¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Ä¤Ä¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¡£Ä´ºº¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÄÌ¾ï¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇMetaÆâÉô¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤¿»öÎã¤Ç¡¢Ää»ß¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÉü³è¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ý¥ê¥·¡¼±¿ÍÑ¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£